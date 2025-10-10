Martial bị công kích dữ dội

Tiền đạo người Pháp Anthony Martial hứng chịu làn sóng chỉ trích tại Mexico chỉ một tháng sau khi gia nhập câu lạc bộ Monterrey.

Martial chưa tạo được dấu ấn ở Mexico.

Ở tuổi 29, cựu ngôi sao Manchester United vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 lần ra sân cho Monterrey, khiến sự kỳ vọng từ người hâm mộ và giới truyền thông dần chuyển thành thất vọng.

Theo truyền thông Mexico, Martial đang gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn. ESPN của Mexico thẳng thắn nhận xét: “Cầu thủ người Pháp đang chật vật trước khung thành và chưa ghi được bàn thắng nào trong suốt tám tháng qua. Anh ấy không đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao từ thương vụ chuyển nhượng".

Marca thì đánh giá: "Với một cầu thủ có chất lượng đến từ châu Âu như Martial, hưởng lương cao ngất ngưởng so với mặt bằng chung giải đấu, khởi đầu chậm chạp này điều này là không thể chấp nhận được”.

Hồi tháng 9, Martial quyết định chia tay châu Âu để gia nhập Monterrey. Trước đó, cựu tiền đạo MU từng ký bản hợp đồng lớn nhất lịch sử AEK Athens năm 2024, nhưng chỉ thi đấu 24 trận cho đội bóng Hy Lạp và cũng gây thất vọng.

Tại Monterrey, Martial sát cánh cùng Sergio Ramos, huyền thoại Real Madrid. Song, kể từ khi chân sút người Pháp cập bến, Monterrey chơi bất ổn và tụt từ vị trí đầu bảng xếp hạng Liga MX xuống vị trí thứ ba.