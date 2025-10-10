Địa chấn tại vòng loại World Cup châu Âu

Rạng sáng 10/10, tại bảng L vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Quần đảo Faroe tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Montenegro.

Quần đảo Faroe (áo trắng) gây sốc khi đè bẹp Montenegro.

Ngay trên sân nhà Tórsvøllur, Quần đảo Faroe tạo nên đêm thi đấu đáng nhớ khi có chiến thắng đậm nhất lịch sử nền bóng đá, đánh dấu một cột mốc tự hào trong hành trình vòng loại World Cup.

Quần đảo Faroe, hạng 136 thế giới, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi vùi dập Montenegro, đội tuyển xếp 80 trên bảng tổng sắp của FIFA vào thời điểm tháng 10/2025.

Truyền thông Montenegro gọi đây là thất bại "đáng xấu hổ bậc nhất nền bóng đá", khi họ để một đội bóng với nhiều cầu thủ bán chuyên đả bại nặng nề.

Árni Frederiksberg, người ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu, là một cầu thủ kiêm nhân viên bán pizza đông lạnh. Phần lớn các ngôi sao của Quần đảo Faroe đều làm việc thêm ngoài giờ tập luyện bóng đá. Trong khi đó, đội hình Montenegro đều là các cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu.

Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ Quần đảo Faroe mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng nhỏ bé này trên đấu trường quốc tế.