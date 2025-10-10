Tuyển Thái Lan nhận chỉ trích dù thắng trận

HLV Masatada Ishii bị truyền thông Thái Lan chỉ trích dù giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Ishii bị đánh giá quá bảo thủ.

Tối 9/10, các pha lập công của Chanathip Songkrasin và Seksan Ratree giúp "Voi chiến" có chiến thắng quan trọng để làm sống lại hy vọng đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đây là trận đấu tuyển Thái Lan được kỳ vọng thắng đậm hơn, để vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng bảng D. Siam Sport bình luận: "tuyển Thái Lan đối mặt với những thách thức khi áp dụng hệ thống chiến thuật 'số 9 ảo' trong trận đấu này".

"Hệ thống này dường như chưa phù hợp với phong cách chơi bóng hiện tại của 'Voi chiến', khi cả cầu thủ lẫn HLV Ishii có vẻ lúng túng", tờ báo này bình luận.

Tuyển Thái Lan một lần nữa phải cậy nhờ đến lão tướng Chanathip.

Dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một với 65%, Thái Lan chỉ tạo ra 6 cú sút bóng và phân nửa trong số đó đi trúng đích, nhưng không ghi nổi bàn nào. Phải sang hiệp hai, họ mới ghi được 2 bàn, nhưng như thế là không đủ để chiếm ngôi đầu. Rõ ràng, HLV Ishii quá bảo thủ khi không sử dụng một trung phong đích thực.

Với kết quả thắng 2-0, Thái Lan (+1) đang có cùng 6 điểm như Turkmenistan (+2) và Sri Lanka (+2), nhưng đứng thứ ba vì kém hiệu số.

Trận đấu tiếp theo với Đài Loan vào ngày 14/10 sẽ là cơ hội để Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng." "Voi chiến" cần một chiến thắng thật đậm để nắm lợi thế về hiệu số.