Tuyển Việt Nam thăng hạng sau trận thắng Nepal

Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-1 trước Nepal. Kết quả này mang lại những thay đổi đáng chú ý cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trên bảng xếp hạng thế giới.

Highlights tuyển Việt Nam 3-1 Nepal Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.

Tối 9/10, tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đánh bại 10 người Nepal bằng bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Theo Footy Ranking, sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 113 trên bảng xếp hạng FIFA với tổng cộng 1176,9 điểm, tăng 6,98 điểm so với trước trận đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Nepal chịu thất bại và tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 178 với 916,04 điểm, giảm 6,98 điểm. Một đội tuyển khác của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng thăng hạng sau loạt trận tối 9/10.

Nhờ chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà, “Voi chiến” tăng 1 hạng, lên vị trí 100 thế giới. Với kết quả này, Thái Lan sống lại hy vọng đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027. "Voi chiến" có cùng 6 điểm như Turkmenistan và Sri Lanka, nhưng đứng thứ ba vì kém hiệu số.

Về phần Malaysia, họ cũng thăng tới 3 hạng sau chiến thắng 3-0 trước Lào cùng giờ. “Những chú hổ Mã Lai” tăng lên vị trí thứ 119, so với vị trí 116 trước đó.