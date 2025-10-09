Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản để tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027

  • Thứ năm, 9/10/2025 21:58 (GMT+7)
  • 21:58 9/10/2025

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Nepal lượt trận 3 vòng loại Asian Cup đêm 9/10, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé dự vòng chung kết.

Highlights tuyển Việt Nam 3-1 Nepal Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.

Tối 9/10 trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam đánh bại 10 người Nepal nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Tuy nhiên, thắng lợi này không giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rút ngắn cách biệt với Malaysia, khi ở trận đấu trước đó, đội tuyển áo vàng - đen cũng thắng Lào 3-0.

Kết quả này giúp Malaysia tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, khi ban tổ chức giải chỉ lấy đội đứng nhất của 6 bảng đấu tại vòng loại.

Malaysia hiện hơn Việt Nam 3 điểm, đồng nghĩa chỉ cần không thua trong 3 trận còn lại, đội tuyển này sẽ có vé đi tiếp.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam buộc phải thắng các trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua đối thủ. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên. Điều này buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đánh bại Malaysia với cách biệt hơn 4 bàn trong trận tái đấu vào ngày 31/3/2026 nếu muốn đi tiếp.

Viet Nam anh 1

Tuyển Việt Nam vẫn bám đuổi Malaysia. Ảnh: Anh Tiến

Với Malaysia, đội vẫn đối diện với viễn cảnh bị AFC trừ điểm, xử thua trận hoặc thậm chí bị loại khỏi giải, nếu không đưa ra bằng chứng thuyết phục ở vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gần đây. Đây là kịch bản giúp tuyển Việt Nam có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ở lượt trận ngày 14/10, Việt Nam sẽ tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất (được tính là sân nhà của Nepal), trong khi Malaysia đón tiếp Lào tại sân Bukit Jalil.

Viet Nam anh 2

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Duy Luân

Việt Nam Việt Nam asian cup 2027

