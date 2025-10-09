Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Shin Tae-yong bị sa thải

  • Thứ năm, 9/10/2025 18:25 (GMT+7)
Sau khi rời ghế HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong tiếp tục trải qua quãng thời gian đáng quên khi vừa mất việc tại CLB Ulsan HD do thành tích sa sút.

Đội bóng giàu truyền thống K League rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi không thắng trận nào kể từ đầu tháng 8, khiến họ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng. Ban lãnh đạo Ulsan HD buộc phải quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong nhằm cứu vãn mùa giải đang trên đà sụp đổ.

Sự ra đi của chiến lược gia 53 tuổi khép lại chương ngắn ngủi nhưng thất vọng trong sự nghiệp cầm quân tại quê nhà. HLV Shin từng được kỳ vọng giúp Ulsan thống trị bóng đá trong nước và cạnh tranh ở châu lục bằng kinh nghiệm và kỷ luật đã thể hiện ở tuyển Indonesia, song thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Mùa trước, Ulsan là đội vô địch K.League 1. Dù sa sút mùa này, lực lượng của họ vẫn thuộc top đầu giải đấu. Hồi tháng 8, Ulsan sa thải HLV Kim Pan-gon và ký hợp đồng với Shin Tae-yong để thay thế. Song, sau 2 tháng, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia gây thất vọng với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (tổng số 12 đội).

Theo Sports Chosun, nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn do mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng giữa ông và các cầu thủ. HLV Shin được cho là xung đột với các học trò vì phong cách giao tiếp lỗi thời, thiếu sự gần gũi và linh hoạt trong môi trường bóng đá hiện đại.

Ngoài ra, ông còn tự ý tuyên bố kế hoạch cải tổ đội hình công khai trước truyền thông mà không tham khảo ý kiến ban lãnh đạo CLB, khiến nội bộ Ulsan rơi vào căng thẳng. Quyết định sa thải HLV Shin được xem là hành động khẩn cấp nhằm cứu vãn tình hình trước khi mùa giải vượt ngoài tầm kiểm soát.

Minh Nghi

