HLV Shin Tae-yong gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Ulsan Hyundai từ vị thế đương kim vô địch rơi xuống nhóm phải đua trụ hạng giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1) chỉ trong vài tháng.

Người hâm mộ Ulsan HD thất vọng với Shin Tae-yong.

Ở vòng 32 K.League 1 diễn ra cuối tuần qua, Ulsan Hyundai thảm bại 0-3 trước Gimcheon Sangmu, qua đó rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (tổng số 12 đội).

Đây là vị trí thuộc nhóm phải đá vòng play-off trụ hạng. Đây là kết quả khiến nhiều người khó nghĩ tới trước khi mùa giải năm nay diễn ra. Mùa trước, Ulsan Hyundai là đội vô địch K.League 1. Dù sa sút mùa này, lực lượng của họ vẫn thuộc top đầu giải đấu.

Hồi tháng 8, Ulsan Hyundai sa thải HLV Kim Pan-gon và ký hợp đồng với Shin Tae-yong để thay thế. Song, sau 2 tháng, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia không thể cứu nổi nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Thậm chí, nhiều CĐV Hàn Quốc còn cho rằng Shin Tae-yong dẫn dắt tệ hơn cả người tiền nhiệm. Ulsan Hyundai chỉ thắng 3 trong tổng số 11 trận dưới thời HLV Shin Tae-yong, nhận tới 5 thất bại và 3 trận hòa.

Chính chuỗi thành tích nghèo nàn của HLV Shin Tae-yong ở giai đoạn nước rút đẩy Ulsan Hyundai rơi xuống nhóm phải đua trụ hạng. Khả năng HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải đang lớn dần.

Thậm chí, ban lãnh đạo CLB Hàn Quốc có thể đưa ra quyết định về tương lai HLV Shin Tae-yong ngay trước khi vòng play-off trụ hạng diễn ra vào tháng tới. Ban lãnh đạo Ulsan Hyundai muốn tránh viễn cảnh CLB rớt hạng, kịch bản điên rồ và khó tin bậc nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc.