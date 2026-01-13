Dấu chấm hết cho Ronaldo và Al Nassr

Rạng sáng 13/1, Al Nassr thua ngược với tỷ số 1-3 trước Al Hilal ở vòng 15 Saudi Pro League.

Ronaldo cùng đồng đội hụt hơi ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Thất bại ở trận đấu được ví như chung kết khiến Al Nassr bị Al Hilal bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch. Sau khởi đầu thăng hoa, đoàn quân của HLV Jorge Jesus không thắng liền 4 trận và để đại kình địch vượt mặt.

Ở trận derby Riyadh, Cristiano Ronaldod mang về lợi thế cho Al Nassr với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác ở phút 42. Đây là pha lập công thứ 959 của nhà đương kim vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, nỗ lực của lão tướng người Bồ Đào Nha là không đủ để bù đắp cho hàng thủ yếu kém.

Phút 57, Simaka đẩy ngã Malcom lộ liễu trong vùng cấm, tạo điều kiện để Al Dawsari đá phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Al Hilal. Sau khi thủng lưới, Al Nassr còn mất người do thẻ đỏ vô duyên của Al Aqidi. Trong thoáng mất bình tĩnh, thủ môn người Saudi Arabia vung tay vào mặt cầu thủ chủ nhà và bị VAR phát hiện.

Với 10 người trên sân, Al Nassr mất hoàn toàn thế chủ động và phải nhận thêm 2 bàn thua, lần lượt ở phút 81 và 90+1. Ronaldo được rút ra ngay từ phút 83. Siêu sao sinh năm 1985 không vào đường hầm mà ngồi ở khu kỹ thuật, nở nụ cười chua chát, bất lực. Al Nassr nhiều khả năng sẽ lại có thêm một mùa giải nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch quốc gia.