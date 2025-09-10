Sau thất bại, U23 Indonesia tiếc nhớ Shin Tae-young

Sau khi đội tuyển U23 Indonesia thất bại tại vòng loại U23 châu Á 2026, truyền thông Indonesia bắt đầu so sánh và tiếc nuối với HLV Shin Tae-young.

Shin Tae-yong giúp U23 Indonesia chơi ấn tượng tại giải trước.

Theo trang BolaSport, kết quả vừa qua cho thấy sự sa sút rõ rệt trong hai kỳ U23 châu Á gần nhất. Thành tích của U23 Indonesia ở hai giải gần đây khác biệt một trời một vực, dưới sự dẫn dắt của hai HLV khác nhau: Shin Tae-yong và Gerald Vanenburg.

Shin Tae-yong từng cầm quân ở vòng loại U23 châu Á 2022 và 2024, trong khi Gerald Vanenburg là người dẫn dắt đội ở vòng loại giải năm 2026.

Nếu như ở vòng loại năm 2022, Indonesia thất bại, thì đến vòng loại năm 2024, HLV Shin đưa đội bóng trẻ xứ vạn đảo lên tầm cao mới. Khi đó, ông sở hữu trong tay lứa cầu thủ xuất sắc, phần lớn vừa giành huy chương vàng SEA Games 2023.

Theo trang BolaSport, HLV người Hàn Quốc cũng gặp khó khăn khi một số trụ cột dính chấn thương sau AFF U23 Cup 2023. Dù vậy, ngay từ vòng loại, U23 Indonesia thể hiện bộ mặt rực sáng. Với sơ đồ 3-4-3 mà Shin Tae-yong áp dụng, đội đã bóp nghẹt đối thủ và giành tấm vé dự U23 châu Á 2024.

Tuy nhiên, Shin Tae-yong bị sa thải vào đầu tháng 1/2025, ngay sau thất bại ở AFF Cup 2024 và trong bối cảnh PSSI muốn “thay tướng giữa đường” để dồn toàn lực cho chiến dịch World Cup 2026.

PSSI cho rằng HLV Shin không có khả năng giao tiếp tốt với cầu thủ, khiến việc truyền tải chiến thuật và mục tiêu không đạt hiệu quả. Ông không nói được tiếng Indonesia hay tiếng Anh, buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch -điều này gây cản trở nội bộ đội tuyển, đặc biệt khi có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu.

Sau đó, Patrick Kluivert được công bố là người kế nhiệm, thể hiện định hướng mới “Hà Lan hóa” đội tuyển Indonesia. Do vậy, Kluivert không quan tâm đến việc phát triển các tài năng từ đội U23.