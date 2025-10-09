Cầu thủ nhập tịch Malaysia đá như nghiệp dư

Tối 9/10, Malaysia thắng Lào 3-0 ở lượt thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, nhưng không thể che mờ hình ảnh nhạt nhòa của Romel Morales.

Romel Morales chơi thất vọng trước hàng thủ Lào không được đánh giá cao.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên trên sân vận động Quốc gia Lào, Malaysia áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 70%. Đáng chú ý, hầu hết pha dứt điểm nguy hiểm đều rơi vào chân Morales, song tất cả trôi qua trong sự tiếc nuối.

Cầu thủ gốc Colombia có tới 8 cơ hội ghi bàn, phần lớn trong khu vực cấm địa, nhưng lại sút ra ngoài, dứt điểm trúng hậu vệ hoặc bị thủ môn Lào dễ dàng cản phá. Từ cú đá căng đưa bóng chạm mép lưới bên ngoài khung thành, pha đánh đầu cận thành bị phá trên vạch vôi, đến cú sút đi thẳng vào tay thủ môn của Morales khiến HLV Peter Cklamovski phải lắc đầu ngán ngẩm.

Trái với sự vô duyên của Morales, Arif Aiman, chân sút nội số nội Malaysia, mở tỷ số ở phút 53 bằng pha xử lý đẳng cấp. Sau đó, Dion Cools dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 68.

Đáng chú ý, bàn thắng của Cools đến từ tình huống Morales sút hỏng, bóng bật ra đúng vị trí đồng đội. Trước đó, Morales nhận bóng trong tư thế không bị ai theo kèm nhưng sút thẳng vào hậu vệ Lào.

Morales không thể ghi bàn ở tình huống này.

Cuối trận, Paulo Josue vào thay Morales cũng tỏ ra vô duyên. Anh có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp không thành bàn. Thậm chí ở cú đá thứ 2, trước mặt chỉ còn là khung thành trống nhưng chân sút nhập tịch người Brazil lại đệm bóng ra ngoài.

Dù vậy, Malaysia vẫn có bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút bù giờ thứ 8 do công của Halim khi hàng thủ Lào liên tục mắc sai lầm. Có lẽ người hâm mộ Malaysia thực sự nhớ Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo. Cả hai ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ngay trận ra mắt trong chiến thắng 4-0 hồi tháng 6.

Malaysia có 3 điểm, nhưng để lại vết gợn về khả năng dứt điểm. Trong khi 7 cầu thủ nhập tịch hàng đầu bị FIFA treo giò vì bê bối, Morales hay Josue lại thể hiện phong độ dưới tầm, thiếu sắc bén và kém bản lĩnh.

Sau 3 lượt trận, Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 chiến thắng liên tiếp.

Xếp hạng bảng F.