Cơ hội của Indonesia chỉ còn 1%

Hành trình của tuyển Indonesia hướng tới World Cup 2026 đang đứng bên bờ vực sụp đổ sau thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên bảng B vòng loại 4 khu vực châu Á.

Indonesia khả năng khó có vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Theo World Football Elo Ratings, xác suất để Indonesia giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 chỉ còn 1%. Trong khi đó, Saudi Arabia có 70% cơ hội, và Iraq nắm 29% còn lại. Sự chênh lệch quá lớn phản ánh thực tế nghiệt ngã khi đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại 4 phải trông chờ vào kịch bản điên rồ để giữ lại giấc mơ World Cup.

Theo thể thức, vòng loại 4 khu vực châu Á gồm hai trận đấu cho mỗi đội, và chỉ đội đầu bảng mới giành vé trực tiếp đến World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Điều đó đồng nghĩa sau thất bại trước Saudi Arabia, Indonesia buộc phải thắng Iraq ở lượt trận cuối và chờ tới phép màu.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, Saudi Arabia dẫn đầu với 3 điểm, Indonesia xếp cuối với 0 điểm, còn Iraq chưa ra sân. Kịch bản khả dĩ duy nhất để "Tim Garuda" sống sót là đánh bại Iraq, đồng thời hy vọng Iraq thắng Saudi Arabia. Khi đó, cả ba đội cùng có 3 điểm và cục diện sẽ được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng, bại hoặc điểm fair-play.

"Indonesia giờ không còn quyền tự quyết", tờ Bola nhận định chua chát. Trận đấu với Iraq sắp tới là cơ hội cuối để níu giữ hy vọng, đồng thời là thước đo bản lĩnh của thầy trò Patrick Kluivert. Nếu thắng, Indonesia vẫn còn cửa dự World Cup thông qua vòng play-off.

Trên sân King Abdullah Sports City rạng sáng 9/10 (giờ Hà Nội), Indonesia nhập cuộc tự tin và hai lần khiến khán đài Saudi Arabia lặng đi nhờ các pha lập công của Kevin Diks trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho thấy bản lĩnh vượt trội và thắng chung cuộc 3-2.