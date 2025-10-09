Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Malaysia tiếc cho Indonesia

  • Thứ năm, 9/10/2025 06:24 (GMT+7)
Truyền thông Malaysia mô tả thất bại của Indonesia trước Saudi Arabia là "giấc mơ tan vỡ" đối với đại diện duy nhất Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia thua Saudi Arabia ở lượt đầu tiên vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Rạng sáng 9/10, hy vọng của tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á nhận đòn đau khi thất thủ 2-3 trước Saudi Arabia.

Trang MakanBola của Malaysia - vốn thường xuyên theo dõi hành trình của các đội bóng trong khu vực, dành lời bình đáng chú ý: "Giấc mơ giành 3 điểm của Indonesia ở vòng 4 World Cup 2026 tan vỡ sau thất bại trước Saudi Arabia".

Theo tờ báo, thất bại của Indonesia không chỉ là cú ngã của riêng họ, mà còn khiến cả Đông Nam Á tiếc nuối bởi "Tim Garuda" là đại diện duy nhất từng khiến những đối thủ Tây Á phải dè chừng ở vòng trước.

Trước trận đấu, Indonesia bất bại (1 thắng, 1 hòa) trong 2 lần chạm trán Saudi Arabia. Nhưng đêm ở Jeddah cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh khác biệt giữa hai nền bóng đá. Đội bóng của Herve Renard kiểm soát thế trận lạnh lùng, tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ Indonesia, trong khi các học trò của Patrick Kluivert thiếu sự lì lợm ở những thời khắc quyết định.

Trên sân King Abdullah Sport City, Indonesia nhập cuộc tự tin và bất ngờ dẫn trước nhờ cú đá phạt đền của Kevin Diks ở phút 11. Nhưng lợi thế sớm nhanh chóng bị san lấp khi Firas Al-Buraikan lập cú đúp, trước khi Saleh Abu Al-Shamat nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ hai của Diks ở phút 82 không thể giúp "Tim Garuda" cứu vãn một kết quả thất vọng.

Minh Nghi

