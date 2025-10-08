Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA

  • Thứ tư, 8/10/2025 13:28 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Dù chịu án phạt FIFA, đội tuyển Malaysia vẫn tập trung cao độ cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, quyết tâm mang đến màn trình diễn thuyết phục cho người hâm mộ.

HLV Cklamovski (trái) khẳng định tuyển Malaysia vẫn ổn sau án phạt của FIFA.

Sáng 8/10, trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Malaysia, Peter Cklamovski, lên tiếng về án phạt của FIFA, khẳng định đây là vấn đề hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của đội và không ảnh hưởng đến mục tiêu trên sân.

“Tôi hiểu hiện tại có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, nhưng điều đó không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và cũng không liên quan gì đến công việc của đội. Chúng tôi chỉ tập trung tối đa cho chuyến đi đến Lào và dồn toàn bộ năng lượng vào việc chuẩn bị cho một đối thủ khó khăn. Nếu nghĩ về bất cứ điều gì ngoài màn trình diễn của mình, chúng tôi sẽ không làm trọn vẹn trận đấu”, HLV Cklamovski chia sẻ.

Ông nhấn mạnh tinh thần toàn đội hiện rất vững vàng, các cầu thủ sẵn sàng nỗ lực hết mình vì nhau và vì màu cờ sắc áo. “Chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng thứ bóng đá dành cho người hâm mộ Malaysia tại quê nhà. Truyền cảm hứng bằng cách chơi bóng, mang lại hy vọng bằng cách chơi bóng và tạo niềm tin rằng chúng tôi có thể làm nên điều đặc biệt”, ông nói.

Cuộc họp báo cũng là dịp HLV Cklamovski khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ bước vào trận gặp Lào với tinh thần chiến đấu cao nhất, tập trung vào lối chơi, chiến thuật và hiệu quả trên sân. Dù án phạt của FIFA gây nhiều tranh cãi, mục tiêu của đội vẫn rõ ràng: giữ vững phong độ, giành kết quả tốt và đem đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

Lúc 19h ngày 9/10, tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Hiện, thầy trò Cklamovski có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Dù vậy, lực lượng của Malaysia vắng 7 cầu thủ chủ chốt do bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) treo giò vì sai phạm trong quá trình nhập tịch.

