Báo Anh: 'Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn'

Các đơn vị truyền thông ở Anh quan tâm đến bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia trong vài tuần qua.

Tuyển Malaysia vướng bê bối nhập tịch.

Sportbible giật tít: “FIFA ra án treo giò 7 cầu thủ Malaysia, hành vi dùng giấy tờ giả là màn gian lận trắng trợn".

Tờ báo nước Anh cũng đề cập việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ để đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho các cầu thủ đến từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và xác minh của FIFA, FAM đã bị vạch tội vì không chứng minh được gốc gác Malaysia của nhóm cầu thủ này.

“FIFA nhấn mạnh rằng luật cho phép cầu thủ sinh ở nước ngoài thi đấu cho quốc gia nếu bố mẹ hoặc ông bà họ sinh ra ở quốc gia đó — nhưng trong trường hợp này, các tài liệu không có căn cứ xác thực", Sportbible nhận định thêm.

Malaysia chịu đòn trừng phạt của FIFA.

Trong khi đó, đài Sky Sports cũng cập nhật diễn biến xoay quanh bê bối của Malaysia: “FAM bị cáo buộc làm giả giấy tờ quốc tịch để 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có thể chơi cho đội tuyển quốc gia".

Ngay lập tức, bài đăng này trở thành nội dung lan truyền mạnh nhất của Sky Sports, với hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

FAM cùng 7 cầu thủ vướng bê bối nhập tịch đều khẳng định họ “hành động minh bạch”, cho rằng quá trình xác minh do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN) thực hiện. Họ lý giải rằng những sai sót xuất phát từ việc “một nhân viên tải nhầm tài liệu từ đại lý cầu thủ".

Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này, áp dụng nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối, tức là “mọi hành vi sử dụng giấy tờ giả đều bị trừng phạt, bất kể có cố ý hay không".

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.