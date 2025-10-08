Liverpool chọn sao 150 triệu euro thay Salah

Liverpool lên kế hoạch chi 150 triệu euro để chiêu mộ Michael Olise, cầu thủ chạy cánh người Pháp hiện khoác áo Bayern Munich.

Liverpool để mắt đến Olise.

Theo AS, đây được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của HLV Arne Slot nhằm tìm kiếm người kế thừa hoàn hảo cho Mohamed Salah, ngôi sao đã làm nên kỷ nguyên huy hoàng tại Anfield trong suốt gần một thập kỷ.

Kể từ khi gia nhập Bayern Munich vào mùa hè 2024, Olise đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu.

Trong mùa đầu tiên tại Bundesliga, cầu thủ sinh năm 2001 ghi 20 bàn thắng và kiến tạo 23 lần chỉ sau 55 trận. Phong cách thi đấu kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến khiến Olise được ví như “sự kết hợp hoàn hảo giữa Arjen Robben và Franck Ribery”.

Phong độ bùng nổ đó nhanh chóng khiến các ông lớn châu Âu để mắt. Ngoài Liverpool, cả Chelsea và Man City cũng được cho là theo dõi sát sao tình hình của Olise. Tuy nhiên, Bayern Munich không muốn để mất viên ngọc quý. Đội bóng Đức đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng đến năm 2031, kèm theo mức lương hấp dẫn để giữ chân cầu thủ 23 tuổi.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn quyết tâm. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng chi 150 triệu euro, thậm chí phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ để có được chữ ký của Olise.

Việc này càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh tương lai của Salah bị đặt dấu hỏi. Ở tuổi 33, ngôi sao người Ai Cập phần nào sa sút phong độ và có thể sẽ tìm kiếm thử thách mới ở Saudi Arabia hoặc một giải đấu ngoài châu Âu.

Olise, với tài năng, sự sáng tạo và khát khao chinh phục, hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao dẫn dắt thế hệ tiếp theo của "Lữ đoàn đỏ".