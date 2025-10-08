Malaysia nhận án phạt từ AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã ban hành loạt án phạt dành cho nhiều liên đoàn thành viên, trong đó có Malaysia.

Tuyển U23 khiến Malaysia dính án phạt. Ảnh: FAM

Theo thông báo chính thức của AFC, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Mông Cổ đều bị phạt 1.000 USD . Nguyên nhân xuất phát từ việc hiệp hai trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2026 khởi đầu muộn 1 phút 32 giây so với thời gian quy định.

AFC đánh giá đây là lỗi hành chính, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành giải đấu.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - đơn vị đăng cai vòng loại U23 châu Á 2026 - phải nhận án phạt nặng hơn, lên tới 33.000 USD . Lý do là FAT vi phạm quy định tổ chức trong trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lebanon, bao gồm không bố trí đủ hai xe cứu thương trước 90 phút thi đấu và chậm hoàn thiện phòng y tế đúng thời hạn quy định trong ngày diễn ra trận đấu.

Malaysia và Thái Lan đều nhận án phạt từ AFC. Ảnh: FAM

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng bị phạt 1.250 USD do những sai sót trong giải giao hữu Cúp Tổng thống 2025 - một sự kiện nằm trong hệ thống thi đấu được AFC giám sát.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan (UFA) phải nhận mức phạt kỷ lục 300.000 USD vì tự ý tổ chức lễ bế mạc trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa Uzbekistan và Qatar mà không có sự chấp thuận của AFC. Hành động này bị đánh giá là “vi phạm nghiêm trọng quy định của Liên đoàn châu lục”.

AFC nhấn mạnh rằng các án phạt trên nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thống nhất trong công tác tổ chức, đồng thời cảnh báo các liên đoàn thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của AFC ở mọi cấp độ giải đấu.

