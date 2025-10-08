Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mặt sân Thai League gây kinh ngạc

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không ít CĐV nước ngoài chỉ trích mặt sân cỏ ở Thai League, nơi tiền vệ Andros Townsend đang thi đấu trong màu áo Kanchanaburi City Power.

Cựu tiền vệ Tottenham đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sau khi những đoạn clip ghi lại cảnh anh thi đấu trên một mặt sân được ví “giống sân golf” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cụ thể, đoạn clip do CĐV quay lại cho thấy Townsend xuất hiện trong một trận đấu của Kanchanaburi Power, trổ tài đi bóng giữa những khu vực mặt sân gồ ghề, loang lổ. Dù không có điều kiện thi đấu lý tưởng, Townsend vẫn thi đấu quyết tâm và tích cực tạo cơ hội cho đồng đội.

Cảnh tượng này khiến nhiều CĐV nước ngoài bị sốc. Một tài khoản bình luận: “Anh ấy đã đi từ Goodison Park đến một sân trông chẳng khác gì sân bóng phong trào cuối tuần". Người khác viết: “Tôi tưởng đây là sân tập golf. Mặt sân trông thật không thể tin nổi".

Townsend từng khoác áo Newcastle, Crystal Palace, Everton và Tottenham, và hiện chơi cho CLB Kanchanaburi City Power tại Thai League. Anh chuyển đến đội bóng Thái Lan hồi mùa hè năm nay, sau thời gian ngắn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Antalyaspor.

Dù bị chế giễu, Townsend vẫn tỏ ra thoải mái và tận hưởng trải nghiệm mới. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và thi đấu cùng đội bóng Thái Lan.

Cựu sao tuyển Anh lập siêu phẩm tại Thái Lan Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

