Không ít CĐV nước ngoài chỉ trích mặt sân cỏ ở Thai League, nơi tiền vệ Andros Townsend đang thi đấu trong màu áo Kanchanaburi City Power.

Mặt sân Thai League gây kinh ngạc.

Cựu tiền vệ Tottenham đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sau khi những đoạn clip ghi lại cảnh anh thi đấu trên một mặt sân được ví “giống sân golf” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cụ thể, đoạn clip do CĐV quay lại cho thấy Townsend xuất hiện trong một trận đấu của Kanchanaburi Power, trổ tài đi bóng giữa những khu vực mặt sân gồ ghề, loang lổ. Dù không có điều kiện thi đấu lý tưởng, Townsend vẫn thi đấu quyết tâm và tích cực tạo cơ hội cho đồng đội.

Cảnh tượng này khiến nhiều CĐV nước ngoài bị sốc. Một tài khoản bình luận: “Anh ấy đã đi từ Goodison Park đến một sân trông chẳng khác gì sân bóng phong trào cuối tuần". Người khác viết: “Tôi tưởng đây là sân tập golf. Mặt sân trông thật không thể tin nổi".

Townsend từng khoác áo Newcastle, Crystal Palace, Everton và Tottenham, và hiện chơi cho CLB Kanchanaburi City Power tại Thai League. Anh chuyển đến đội bóng Thái Lan hồi mùa hè năm nay, sau thời gian ngắn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Antalyaspor.

Dù bị chế giễu, Townsend vẫn tỏ ra thoải mái và tận hưởng trải nghiệm mới. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và thi đấu cùng đội bóng Thái Lan.

