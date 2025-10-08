Bước ngoặt vụ Maguire hành hung cảnh sát

Sau nhiều lần trì hoãn, vụ án từng làm chao đảo sự nghiệp Harry Maguire sắp bước vào hồi kết, với kỳ vọng giúp anh rũ bỏ nỗi ám ảnh bị cáo buộc hành hung và hối lộ cảnh sát.

Vụ hành hung cảnh sát của Maguire sắp được sáng tỏ.

Phiên tòa xét xử lại vụ việc của trung vệ Manchester United dự kiến mở vào thứ tư tuần này tại Syros, Hy Lạp. Đây là lần thứ 4 trong gần nửa thập kỷ vụ án được đưa ra rồi hoãn lại. Theo Mail Sport, Maguire không có mặt trực tiếp tại tòa, nhưng nhóm luật sư của anh sẵn sàng để làm trong sạch danh dự cho thân chủ. Vụ việc từng bị hoãn nhiều lần vì lịch xử trùng của luật sư, đình công của giới luật sư Hy Lạp và các thủ tục hành chính phức tạp.

Maguire bị cáo buộc hành hung cảnh sát và cố gắng hối lộ sau một vụ xô xát trên đảo Mykonos năm 2020, dẫn đến bản án 21 tháng tù treo. Tuy nhiên, theo luật Hy Lạp, bản án tự động bị hủy bỏ khi kháng cáo, buộc phải xét xử lại ở cấp cao hơn. Từ đó đến nay, vụ việc vẫn treo lơ lửng.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport năm 2020, Maguire khẳng định vô tội, cho rằng nhóm người tấn công anh không mặc đồng phục cảnh sát, khiến anh tin rằng mình bị bắt cóc. "Lương tâm tôi trong sạch. Tôi biết chính xác chuyện gì xảy ra tối hôm đó", Maguire nói.

Từ chỗ là đội trưởng đắt giá nhất lịch sử MU, Maguire trải qua giai đoạn sa sút kéo dài và mất suất ở tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Hiện anh đi nghỉ cùng gia đình.

Phiên xử tại Syros được xem là bước ngoặt cuối cùng để khép lại một chương đầy rối ren trong sự nghiệp của Maguire. Dù kết quả ra sao, việc có thể chấm dứt vụ việc sau 5 năm bị đeo bám bởi cáo buộc hình sự chắc chắn là sự giải thoát lớn nhất cho hậu vệ 31 tuổi và gia đình anh.