Saudi Arabia 'dậy sóng' vì Maguire

Harry Maguire đang bước vào những tháng cuối cùng trong hợp đồng với Manchester United và không có dấu hiệu cho thấy anh sẽ gia hạn.

Maguire vào tầm ngắm các CLB Saudi Arabia.

Theo Fichajes, hàng loạt CLB tại Saudi Pro League, trong đó nổi lên là Al-Nassr và Al-Ettifaq đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến trung vệ người Anh. Thậm chí, 2 đội bóng này còn sẵn sàng đón Maguire về thi đấu tại Saudi Pro League ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Về phía Maguire, anh vừa được kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm vào hè năm nay. Đến nay, ban lãnh đạo MU vẫn chưa đả động gì đến một bản hợp đồng mới. Vi vậy, tuyển thủ Anh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác kể từ tháng 1/2026.

Trong suốt quãng thời gian khoác áo Manchester United, Maguire là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Anh từng bị chỉ trích vì phong độ thất thường và những sai lầm, song không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu mà bản thân mang lại mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Sự chuyên nghiệp của cựu cầu thủ Leicester vẫn được nhiều đội bóng đánh giá cao và đó chính là điều thuyết phục các CLB tại Trung Đông.

Al-Nassr đang tìm kiếm một trung vệ dày dạn kinh nghiệm để củng cố hàng phòng ngự sau khi chia tay Aymeric Laporete. Trong khi đó, Al-Ettifaq cũng muốn nâng tầm đội hình bằng những bản hợp đồng đến từ châu Âu. Cả hai đều coi Maguire là lựa chọn lý tưởng để dẫn dắt hàng thủ và gia tăng sức hút truyền thông cho giải đấu.

Một bản hợp đồng hậu hĩnh cùng cơ hội trở thành biểu tượng mới tại Saudi Pro League có thể là lời mời khó từ chối với cầu thủ sinh năm 1993. Sau những năm tháng nhiều sóng gió tại Manchester United, việc sang Saudi Arabia có thể giúp Maguire khép lại chương cuối trong sự nghiệp châu Âu bằng một bản hợp đồng béo bở.