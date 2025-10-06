Pep đã đúng

Man City thắng nhưng chưa thuyết phục, Liverpool sảy chân, Arsenal trở lại - sau bảy vòng Premier League mùa 2025/26, thế cục vẫn sít sao và mọi phán quyết lúc này đều vội vàng.

Manchester City thi đấu sau Liverpool và Arsenal một ngày, bị gọi là “kẻ bị lãng quên” trong cuộc đua, nhưng họ làm điều quan trọng nhất: chiến thắng. Trước Brentford tối 5/10, màn trình diễn không mượt, song bàn thắng vẫn đến - và người mở khóa vẫn là Erling Haaland.

Lời nhắc nhở của Manchester City

Tình huống quyết định rất “điển hình”: Josko Gvardiol phất bóng vượt tuyến, Haaland bứt tốc dùng sức mạnh vượt qua Sepp van den Berg - trung vệ mà Liverpool đã bán khoảng 25 triệu bảng - rồi dứt điểm lạnh lùng. Pha lập công ấy nâng thành tích của tiền đạo Na Uy lên 9 bàn ở Premier League mùa này, nhắc rằng một sát thủ đẳng cấp có thể che đi khá nhiều vết xước của hệ thống.

Dù không liên quan trực tiếp tới Liverpool, trận đấu ở Gtech lại đầy “dây nối” Anfield. Jordan Henderson, van den Berg và Caoimhin Kelleher đá chính cho Brentford; Fabio Carvalho vào sân cuối trận. Riêng ba thương vụ mua trực tiếp từ Liverpool, “Bầy ong” chi khoảng 70 triệu bảng. Trên ghế huấn luyện đội khách, hình ảnh Pep Lijnders ngồi cạnh Pep Guardiola càng khiến bức tranh “liên kết Liverpool” thêm lạ.

Về thế trận, mô tả “scruffy” (luộm thuộm) của cựu hậu vệ Manchester United, Gary Neville trước giờ bóng lăn không sai nhiều. Cả trận, Man City chỉ có 4 cú sút trúng đích. Hiệp hai, cơ hội rõ nhất lại thuộc về Igor Thiago bên phía Brentford với pha đối mặt.

Hàng thủ Manchester City đôi lúc để lộ khoảng trống sau lưng cho Kevin Schade và Igor Thiago khai thác. Ở giữa sân, Tijjani Reijnders và Phil Foden cho thấy tiềm năng phối hợp trong vai số 8 tấn công, nhưng nỗi lo lớn nhất là việc Rodri phải rời sân từ phút 22, nhường chỗ cho Nico Gonzalez - điều Pep không mong muốn trong giai đoạn lịch thi đấu dày.

Liverpool đang khựng lại.

Dẫu vậy, bức tranh tổng thể cho thấy chưa đội nào “cất cánh”. Liverpool, Arsenal và Man City ghi số bàn khá tương đồng, còn Oscar Bobb, Savinho (và Jeremy Doku từ ghế dự bị) mới dừng ở mức tạo năng lượng, khâu đầu ra vẫn phập phù.

Cách đây hai tuần, Arsenal còn bị nghi ngờ “thiếu gì đó” sau thất bại muộn ở Anfield. Tuần này, Liverpool lại thua đau trước Chelsea, tạo đà để Manchester City thu ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Thực tế, "The Cityzens" vẫn thua 2 trận, tức thành tích tổng thể kém Liverpool; khác biệt nằm ở chỗ họ hòa Arsenal, còn Liverpool thắng Arsenal.

Trong bối cảnh ấy, phát biểu của Pep giống chiếc neo lý trí: “Công việc của các bạn (truyền thông) rất dũng cảm vì luôn nói trước điều sẽ xảy ra. Tôi thì không. Sau bảy trận mà phân tích, còn quá sớm”.

Premier League quá khó đoán

Sự “quá sớm” đó được minh họa bằng nhịp xoay cảm xúc chóng mặt của dư luận. Mới tám ngày trước, Paul Merson còn nói cuộc đua gần như “xong” nếu Liverpool thắng ở Selhurst Park và Arsenal thua Newcastle. Chỉ một vòng kế tiếp, mọi thứ đảo chiều: Liverpool hụt hơi, Arsenal hồi sinh, Man City bám sát - câu chuyện “ai vô địch” đổi chủ vài lần chỉ trong 90 phút.

Từ góc nhìn của Liverpool, việc “Man City thắng dù không hay lắm” gợi lại hình ảnh quen thuộc của chính họ đầu mùa: không cần đá quá rực rỡ, nhưng luôn biết tung đòn quyết định đúng lúc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi vấn đề của “The Cityzens” được giải quyết. Họ vẫn phải đối mặt với bài toán quá tải dành cho Rodri, sự thiếu ổn định ở cánh trái, và tính thiếu chín trong khâu ra quyết định của nhóm cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.

Điều khác biệt nằm ở chỗ Erling Haaland đang dần trở lại phiên bản “lạnh như thép” của mình - hiệu quả, tàn nhẫn và gần như không thể ngăn cản. Một trung phong đạt hiệu suất cao như vậy đủ để che phủ những giai đoạn chệch choạc khi đội hình vẫn trong quá trình chuyển giao và hoàn thiện.

Manchester City đang trở lại.

Còn Liverpool? Bức tranh chưa bi kịch. Logic cho thấy khi Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz và Mohamed Salah lấy lại nhịp và sự ăn ý, hệ thống của Arne Slot sẽ trơn tru hơn. Premier League khắc nghiệt ở chỗ: chỉ 3–4 ngày là đà phong độ có thể đổi chiều.

Virgil van Dijk đã nhấn mạnh ở Stamford Bridge: “Trong bóng đá, cứ mỗi ba bốn ngày, mọi thứ có thể thay đổi. Ai mất bình tĩnh, nên nhớ điều đó.”

Nhìn phía trước, tam giác Liverpool-Arsenal-Man City vẫn nắm thế cục. Khác biệt mỏng đến từ chi tiết: City có một người giải quyết trận đấu ngay cả khi thế trận gập ghềnh; Arsenal học cách sống sót trong các trận “khó ưa”; còn Liverpool, sau một tuần xấu, cần làm lại những điều cơ bản: khóa khoảng trống giữa tuyến, tái lập nền tảng pressing, và lạnh lùng trong vòng cấm.

Sau tất cả, “thực tế đua vô địch” không phải Liverpool hết cửa, mà là chưa đội nào đủ tư cách tự xưng ứng viên số một sau bảy trận. Man City thắng nhưng còn lộ vấn đề; Arsenal thực dụng hơn nhưng chưa vượt ngưỡng; Liverpool vấp ngã nhưng còn nhiều ngày để sửa. Mùa giải sẽ được định đoạt bởi những tuần lịch dày, chấn thương vặt và khả năng sống sót qua ngày xấu.

Phần còn lại là kiên nhẫn - và ở điểm này, Pep đúng: đừng vội phán quyết vào tháng 10. Ở đường trường Premier League, nhà vô địch không phải đội ồn ào nhất hôm nay, mà là đội ít sai số nhất từ nay tới tháng 5.