Châu Âu 'dậy sóng' vì ngôi sao 90 triệu euro của PSG

Manchester City lẫn Real Madrid đều bày tỏ sự quan tâm đến Warren Zaire-Emery, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Pháp hiện nay.

PSG sẵn sàng bán Zaire-Emery.

Dù mới 19 tuổi, Warren Zaire-Emery có gần 150 lần ra sân cho Paris Saint-Germain, cho thấy sự trưởng thành vượt trội. Tuy nhiên, trong một tập thể có quá nhiều ngôi sao, vai trò của anh tại đội bóng thủ đô nước Pháp lại đang bị hạn chế.

Sự xuất hiện của Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz ở hàng tiền vệ khiến cơ hội ra sân của Zaire-Emery không còn như trước. Điều này khiến anh cùng những người đại diện phải cân nhắc một bến đỗ mới, nơi bản thân có thể phát triển đúng tiềm năng. Theo các nguồn tin, PSG sẵn sàng để Zaire-Emery rời đi với giá 90 triệu euro.

Ở Manchester City, Pep Guardiola luôn ưa chuộng những cầu thủ trẻ có khả năng kiểm soát nhịp độ và chơi đa năng ở tuyến giữa. Zaire-Emery hoàn toàn phù hợp với phong cách pressing và kiểm soát bóng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng.

Trong khi đó, Real Madrid cũng đang cần những cái tên chất lượng để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Với sự chín chắn hiếm có ở tuổi 19, Zaire-Emery được xem như một lựa chọn lý tưởng để Alonso xây dựng kỷ nguyên mới tại Bernabeu.

Ngoài hai ông lớn kể trên, Arsenal, Inter và nhiều đội bóng châu Âu khác cũng được cho là có quan tâm, dù nhu cầu ở tuyến giữa của họ chưa quá cấp bách. Tuy nhiên, dưới bàn tay Mikel Arteta, việc đầu tư dài hạn vào một tài năng toàn diện như Zaire-Emery vẫn có thể là một bước đi khôn ngoan.