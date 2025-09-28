Man City không dễ bị hạ bệ

Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

Manchester City có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Burnley.

Hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton từng khiến nội bộ Etihad dậy sóng. Một chuỗi kết quả như thế đủ để người ta đặt dấu hỏi về sức mạnh thực sự của Man City trong mùa giải mới, đặc biệt khi Liverpool khởi đầu thăng hoa.

Nhưng chỉ sau vài tuần, câu chuyện xoay chiều. Bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất - cùng một lối chơi dần trở lại đúng quỹ đạo - cho thấy Guardiola vẫn kiểm soát được bánh lái.

Từ khủng hoảng giả định đến phản công thực tế

Tháng 9 khởi đầu bằng derby Manchester, nơi Man City nghiền nát đối thủ cùng thành phố để lấy lại sự tự tin. Tiếp đó là Napoli ở Champions League, rồi Huddersfield tại cúp quốc nội, tất cả đều bị “cuốn” trong guồng quay xanh. Ngoại lệ duy nhất chỉ là trận hòa muộn trước Arsenal - một kỷ niệm nhỏ trong chuỗi trận tích cực.

Trận thắng 5-1 trước Burnley thuộc vòng 6 Premier League tối 27/9 như một bản tóm tắt hoàn hảo. Man City không hẳn chơi thứ bóng đá xuất thần suốt 90 phút, nhưng khi cần, họ vẫn biết cách hạ gục đối thủ bằng sức mạnh và sự lì lợm.

Hai bàn phản lưới của Maxime Esteve chỉ mở đầu. Phần kết mới thực sự mang dấu ấn của Man City: cú đúp chớp nhoáng của Erling Haaland ở phút 90 và 93. Một kịch bản lạnh lùng, cho thấy bản năng sát thủ của một tập thể biết chờ thời cơ.

Pep Guardiola giúp Man City trở lại mạch chiến thắng.

Guardiola phủ nhận việc thay đổi phương pháp. Ông vẫn kiên định với triết lý kiểm soát, nhưng điều chỉnh nhịp nhàng để phù hợp với dàn cầu thủ trẻ trung hơn. Việc để Bernardo Silva, John Stones hay Nathan Aké ngồi ghế dự bị cũng là một tuyên bố: Man City có chiều sâu, có lớp kế cận, và Pep sẵn sàng tin tưởng.

Ông không nói nhiều về chức vô địch sau sáu vòng, mà nhấn mạnh đến việc “cải thiện từng trận”. Đó không chỉ là thông điệp cho cầu thủ mới, mà còn là lời nhắc lại về DNA của Man City dưới thời Guardiola: chiến thắng là nghĩa vụ, nhưng không có chiến thắng nào đến dễ dàng nếu thiếu tinh thần tập trung.

Sự ra đi của Kevin De Bruyne từng bị coi là vết nứt lớn. Nhưng nghịch lý là khoảng trống ấy lại tạo cơ hội để Phil Foden trở lại trung tâm sân khấu. Cầu thủ người Anh đang tìm lại phong độ giúp anh giành cú đúp danh hiệu cá nhân mùa 2023/24. Anh chơi tự tin, sáng tạo, và quan trọng nhất: gắn kết mạch tấn công của City một cách liền lạc.

Bên cánh, Jeremy Doku ngày càng ổn định. Ba pha kiến tạo trong ba trận gần nhất cho thấy cầu thủ trẻ này không chỉ có tốc độ và sự táo bạo, mà còn biết đóng góp hiệu quả. Đây chính là dạng nhân tố mà Guardiola luôn mong mỏi: biến sức trẻ thành thứ vũ khí thực dụng.

Haaland đang bùng nổ với những bàn thắng.

Erling Haaland bước vào phút 90 trước Burnley với một trận đấu tưởng như mờ nhạt. Nhưng chỉ trong bốn phút, anh “kết liễu” đối thủ bằng hai bàn thắng mẫu mực. 15 bàn sau 9 trận cho CLB lẫn ĐTQG - những con số khiến bất kỳ hàng công nào ở châu Âu cũng phải ghen tị.

Guardiola gói gọn vai trò ấy bằng câu nói giản đơn: “Đó là công việc của cậu ấy.” Với Pep, Haaland không phải phép màu, mà là hiện thân của tính tất yếu: nếu Man City tạo cơ hội, Haaland sẽ ghi bàn. Sự chắc chắn này chính là nền tảng để City bước qua khó khăn.

Bước nhảy vọt của Man City

Điều khiến chiến thắng trước Burnley thêm giá trị là cú ngã bất ngờ của Liverpool trước Crystal Palace. Từ chỗ tưởng như bị bỏ lại, Man City rút ngắn cách biệt còn 5 điểm.

Trong cuộc đua đường trường, những khoảnh khắc như vậy quan trọng chẳng kém một chiến thắng trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh. Pep hiểu điều đó hơn ai hết, và ông mừng ra mặt với nụ cười rộng đến tận mang tai sau trận.

Chuỗi 7 trận trong 22 ngày trên ba đấu trường là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá Man City đang ở đâu. Với chỉ một trận hòa, còn lại toàn thắng, câu trả lời khá rõ ràng: nhà vô địch vẫn ở đó, vẫn bản lĩnh, vẫn biết cách vượt qua sóng gió.

Man City vẫn là thế lực của bóng đá Anh.

Trước mắt là các chuyến làm khách Monaco và Brentford. Nếu tiếp tục duy trì nhịp thắng, Pep có thể khép lại tháng 9 với sự hài lòng tuyệt đối - một tháng mà đáng ra có thể biến thành khủng hoảng, nay trở thành bước ngoặt để tái khẳng định sức mạnh.

Manchester City không còn là đội bóng bất khả chiến bại như vài năm trước, nhưng Guardiola vẫn sở hữu điều quý giá hơn cả: khả năng làm mới tập thể, thổi tinh thần chiến thắng vào từng cầu thủ. Haaland vẫn ghi bàn đều đặn, Foden và Doku trỗi dậy, còn toàn đội biết cách tận dụng khi Liverpool vấp ngã.

Tháng 8 từng gieo lo lắng, nhưng tháng 9 cho thấy Man City vẫn là Man City - kẻ không dễ bị hạ bệ.