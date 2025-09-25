Sao Man City tái xuất sau 645 ngày

Tiền vệ Kalvin Phillips bất ngờ được HLV Pep Guardiola trao cơ hội thi đấu ở trận thắng 2-0 của Man City trước Huddersfield tại vòng 3 Carabao Cup rạng sáng 25/9.

Phillips trở lại đội hình Man City. Ảnh: Reuters.

Phillips được tung vào sân ở phút 83 thay Nico Gonzalez, đánh dấu lần ra sân đầu tiên cho Man City sau 645 ngày vắng mặt. Trong quãng thời gian ít ỏi trên sân, cựu tuyển thủ Anh không để lại dấu ấn đáng kể.

Trước trận gặp Huddersfield, HLV Guardiola tỏ ra tiếc nuối khi nói về Phillips: “Có lẽ tôi đã không trao cho cậu ấy đủ số phút thi đấu. Rodri luôn sung sức và là nhân tố chủ chốt. Lối chơi của chúng tôi lại khác hẳn Leeds của Marcelo Bielsa. Khi không được ra sân thường xuyên, thật khó để cầu thủ duy trì phong độ. Tôi cảm thấy có lỗi về điều đó".

Trong màu áo Leeds, Phillips từng được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu nước Anh. Anh góp công lớn giúp đội bóng giành quyền trở lại Premier League năm 2020, đồng thời khẳng định vị thế để có tên trong đội hình tuyển Anh dự EURO vào cùng năm.

Nhưng kể từ khi chuyển đến Man City, sự nghiệp của Phillips bị đảo lộn. Những chấn thương liên tiếp khiến sự tự tin của tiền vệ này dần biến mất. Phillips chỉ có đúng 2 lần đá chính tại Premier League trong mùa đầu tiên ở Etihad – con số quá ít ỏi cho một bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng.

Anh được đăng ký trong danh sách dự Premier League mùa này sau khi trở về từ Ipswich Town theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, báo chí Anh đánh giá Phillips khó chen chân vào đội hình toàn sao của Man City.

