Rooney nói rõ sự thật về mối quan hệ với Ronaldo

Wayne Rooney chính thức lên tiếng về tin đồn anh “ghét” Cristiano Ronaldo - người đồng đội cũ tại Manchester United.

Rooney từng khoác áo Manchester United, sát cánh với Cristiano Ronaldo.

Trên chương trình Rio Meets cùng Rio Ferdinand, cựu tiền đạo tuyển Anh - Wayne Rooney - khẳng định: “Tôi yêu Cristiano. Mọi người nghĩ tôi ghét cậu ấy, nhưng không phải vậy. Ronaldo là một thiên tài và những gì cậu ấy làm được thật phi thường”.

Trong quá khứ, Rooney và Ronaldo từng là cặp đôi đáng sợ dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, kể từ sau buổi phỏng vấn gây sốc của Ronaldo với Piers Morgan năm 2022, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa hai ngôi sao rạn nứt. Khi ấy, CR7 từng đáp trả lời bình luận của Rooney bằng cách gọi anh là “chuột” và ám chỉ sự ghen tỵ.

Dù vậy, Rooney lần này khẳng định những hiểu lầm ấy không phản ánh đúng tình cảm của anh: “Tôi không nghĩ mọi người hiểu chúng tôi từng thân thiết đến mức nào. Trong ba mùa giải gần nhất, Ronaldo vẫn là vua phá lưới ở Saudi Arabia. Tôi thực sự ngưỡng mộ và không thể nói một lời xấu nào về cậu ấy”.

Rooney cũng không né tránh việc từng nhiều lần chọn Lionel Messi là cầu thủ hay hơn Ronaldo. Anh giải thích: “Tôi yêu Messi, thích xem anh ấy chơi bóng. Lý do duy nhất tôi nói Messi hay hơn là vì anh ấy có chút gì đó hoa mỹ hơn trong lối chơi, khả năng qua người, tính sáng tạo. Ronaldo là một sát thủ trước khung thành. Nói Messi hay hơn không có nghĩa tôi hạ thấp Ronaldo”.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn khiến Rooney phải ngả mũ.

Đặc biệt, Rooney còn thừa nhận rằng chính những màn trình diễn gần đây khiến anh thay đổi cách nhìn: “Thành thật mà nói, trong vài năm qua, tôi nghĩ khi nhìn lại, Ronaldo có thể sẽ là người được nhớ đến nhiều nhất”.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chứng minh đẳng cấp. Trong 5 trận đầu mùa giải 2025/26 cho Al Nassr, siêu sao Bồ Đào Nha đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, cho thấy anh vẫn giữ được bản năng săn bàn.

Lời khẳng định công khai từ Rooney không chỉ khép lại những đồn đoán về mâu thuẫn cá nhân, mà còn nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho Ronaldo - người đồng đội từng cùng anh chinh phục đỉnh cao tại Old Trafford. Với Rooney, tình bạn ấy chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là đôi khi bị hiểu sai bởi những so sánh bất tận giữa hai huyền thoại của bóng đá đương đại.