Rooney: 'Amorim đang khiến MU tệ hơn'

Cựu tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney không phải người thích đưa ra những nhận xét bi quan về đội bóng cũ.

Ruben Amorim đang bị nghi ngờ về năng lực.

Nhưng khi Manchester United tiếp tục sa lầy dưới thời Ruben Amorim, ngay cả chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB cũng không thể giữ nổi sự kiên nhẫn.

Manchester United từng kỳ vọng Ruben Amorim mang tới làn gió mới sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Ông đến với lời hứa sẽ tái thiết đội bóng, với hệ thống 3-4-3 được xem là vũ khí đã đưa Sporting Lisbon trở lại bản đồ bóng đá châu Âu. Nhưng gần một năm sau, “Quỷ đỏ” chẳng những không tiến bộ, mà còn dậm chân, thậm chí thụt lùi.

Thất bại 0-3 trước Manchester City hôm 14/9 chỉ là lát cắt mới nhất trong chuỗi những màn trình diễn bạc nhược. Hình ảnh các CĐV áo đỏ rời khán đài Etihad trước khi trận đấu kết thúc phản ánh đúng tâm trạng chung: mất niềm tin và không còn kiên nhẫn.

Rooney nhìn thấy điều đó, và ông gọi đó là “thông điệp mạnh mẽ nhất”. Khi những khán giả trung thành chọn quay lưng, đó không chỉ là thất bại trên sân cỏ, mà còn là thất bại về niềm tin.

Rooney không dùng những mỹ từ. Ông thẳng thắn: “Nếu thành thật với chính mình, Amorim phải thừa nhận đội bóng đã tệ hơn”. Lời nhận định ấy không hề cảm tính. Mùa trước, Man United kết thúc ở vị trí thứ 15, chỉ giành 42 điểm - thành tích tệ nhất kể từ năm 1990. Đó cũng là số điểm ít nhất trong một mùa ở hạng đấu cao nhất kể từ thảm họa xuống hạng 1974.

Wayne Rooney cho rằng MU đang thiếu kế hoạch dài hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ, ban lãnh đạo chi khoảng 250 triệu bảng cho Amorim, đồng thời gạt bỏ phần lớn “bomb squad” - những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch - để dọn đường cho ông. Tất cả nhằm trao cho HLV người Bồ Đào Nha một khởi đầu mới. Nhưng khởi đầu ấy đang biến thành ác mộng. Đội bóng vẫn chơi rời rạc, thiếu bản sắc, và trên hết là không cho thấy dấu hiệu sẽ tốt lên.

Điều khiến Rooney lo lắng nhất không phải là những thất bại tức thời, mà là thiếu vắng một kế hoạch dài hạn có thể nhìn thấy. “Mẫu hình nào cho tương lai? Điều gì sẽ cải thiện đội bóng?”, ông đặt câu hỏi, và đó cũng là thắc mắc của hàng triệu CĐV.

Amorim tuyên bố sẽ không thay đổi, bởi thay đổi đồng nghĩa “phải thay cả con người”. Nhưng chính sự bảo thủ ấy đang biến ông thành tù nhân của triết lý cá nhân. Hệ thống 3-4-3 từng thành công ở Bồ Đào Nha, nhưng Premier League khắc nghiệt hơn nhiều. Các đối thủ nhanh chóng bắt bài, trong khi Manchester United lại thiếu những cầu thủ phù hợp để vận hành sơ đồ này ở đẳng cấp cao nhất.

Câu hỏi đặt ra: Manchester United sẽ kiên nhẫn đến bao lâu? Rooney - người từng gắn bó 13 năm và ghi 253 bàn cho CLB - đã nói điều mà nhiều người nghĩ: Amorim không cải thiện tình hình, mà còn khiến nó tệ hơn. Khi những huyền thoại bắt đầu mất niềm tin, khi khán đài bắt đầu rỗng đi, đó là dấu hiệu báo động đỏ.

Amorim có thể tiếp tục khăng khăng vào triết lý của mình, nhưng Old Trafford không còn là nơi để thử nghiệm. Một đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh không thể mãi sống bằng những lời hứa hẹn mơ hồ. Và nếu sự cứng nhắc tiếp tục lấn át thực tế, Ruben Amorim sẽ sớm phải đối diện với câu trả lời mà Rooney đã gợi mở: con đường này chỉ dẫn đến sự thoái lui.

