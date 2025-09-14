Napoli hạnh phúc vì Hojlund, MU nuốt trọn nỗi đau cay chát

Rasmus Højlund lập tức ghi dấu ấn trong ngày ra mắt Napoli với một bàn thắng, góp phần giúp nhà vô địch Serie A hạ Fiorentina 3-1 trên sân khách - khoảnh khắc khiến CĐV Man Utd không khỏi chua chát.

Hojlund ghi bàn ngay trong ngày trở lại Serie A.

Hojlund lập công ở phút 14 để nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli bằng một pha dứt điểm đầy tự tin. Sau khi nhận đường chọc khe tuyệt vời của Leonardo Spinazzola, cựu tiền đạo Man Utd lừa cựu thủ môn của “Quỷ đỏ” David de Gea, rồi dứt điểm vào góc thấp khung thành.

Nên vui hay buồn?

Đây là tin mà HLV Ruben Amorim và CĐV không biết nên vui hay buồn. Tiền đạo người Đan Mạch gia nhập câu lạc bộ Italy theo hợp đồng cho mượn một mùa giải từ Manchester United vào ngày 1/9, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt với giá 38 triệu bảng vào mùa hè năm sau.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Hojlund cứ duy trì phong độ như vậy đến cuối mùa, thì Man Utd có thể bán đứt cho Napoli theo giá như kỳ vọng, hoặc họ có thể gọi lại về sân Old Trafford một chân sút giỏi ghi bàn. Về lý thuyết rất vui là vậy nhưng về thực tế có thể khác. Có được Hojlund là một chuyện nhưng sử dụng chân sút Đan Mạch thế nào lại là câu chuyện khác.

Hojlund đến Manchester với bao hoài bão.

Năm 2023, HLV Erik ten Hag tìm kiếm một tiền đạo cắm trẻ tuổi và tài năng, người có thể dẫn dắt hàng công của đội bóng trong tương lai. Hojlund khi ấy mới 20 tuổi, với tốc độ, thể chất và khả năng pressing, được xem là sự bổ sung hoàn hảo cho lối chơi mà HLV người Hà Lan đang xây dựng.

Man Utd đã phải cạnh tranh với nhiều CLB lớn khác để có được chữ ký của Hojlund, trong đó có Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, mong muốn gia nhập Old Trafford của Hojlund đã giúp "Quỷ đỏ" tự tin hoàn tất thương vụ.

Hojlund không giấu giếm việc là một fan hâm mộ lâu năm của Man Utd. Anh coi việc được chơi bóng tại Old Trafford là một "giấc mơ thành hiện thực" và thể hiện quyết tâm rất lớn để thành công tại đây.

Thương vụ đưa Hojlund từ Atalanta tới Manchester có giá trị khoảng 72 triệu bảng, trong đó bao gồm 64 triệu bảng phí ban đầu và 8 triệu bảng phụ phí. Mức giá này khiến Hojlund trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của Man Utd.

Có thể thấy trong vụ mua bán này, các bên đều toại nguyện như một cuộc hôn nhân của cả 2 phía đều dành tình yêu cho nhau. Nhưng rốt cuộc khi về chung mái ấm Old Trafford thì tình yêu không mang lại hạnh phúc kéo dài.

Vì sao Hojlund - Man Utd không hạnh phúc?

Tuần trăng mật là mùa giải đầu tiên diễn ra bình thường, không thăng hoa nhưng không quá thất vọng 10 bàn tại Premier League và 5 bàn tại Champions League. Đến mùa thứ hai - tức mùa giải trước, mọi thứ thụt lùi. Tuy có 6 bàn tại Europa League, 5 bàn lại đến từ vòng bảng. Số bàn tại Premier League vỏn vẹn là 4.

Điều này là lý do khiến cho HLV Ruben Amorim có cớ để yêu cầu ban lãnh đạo Man Utd cần thay máu hàng công và Hojlund bị coi như một loại máu xấu. Sự việc của Hojlund khác với vấn đề của Alejandro Garnacho hay Jadon Sancho - những người bị cho là phải bật bãi vì thái độ chứ không phải trình độ.

Hojlund bị coi là phế phẩm do Ten Hag để lại.

Thậm chí, cách Amorim đối xử với Hojlund còn khiến người ta tin rằng anh không đủ trình tham gia những sân chơi lớn như những phế phẩm do Ten Hag mang về. Trong làn sóng bài trừ Ten Hag, Hojlund bị coi như một thứ cần phải dọn dẹp như Antony hay Andre Onana. Từ cách nhìn theo xu thế đó, ban lãnh đạo Man Utd có thể đã không nhớ đến bài học mà họ đánh giá thấp Scott McTominay khi bán tiền vệ người Scotland cho Napoli.

McTominay mùa trước khiến CĐV Man Utd tiếc nuối khi tỏa sáng rực rỡ giúp Napoli vô địch Serie A. Và giờ Hojlund không cần mất nhiều thời gian để ghi bàn. Trong khi đó, hàng công 200 triệu bảng của Man Utd vẫn đang loay hoay tìm bàn thắng. Hai chân sút tốn tiền là Matheus Cunha và Benjamin Sesko vẫn chưa chịu ghi bàn dù đã thi đấu cho CLB 3-4 trận.

Như vậy, có lẽ vấn đề không phải nằm ở Hojlund, Sesko hay Cunha mà vấn đề nằm ở Man Utd. Nó nhắc chúng ta nhớ về đạo lý cây quýt ở phương bắc cho quả ngọt nhưng đem trồng ở phương nam lại có vị chua. Hojlund chơi tại Serie A bùng cháy nhưng lại tắt ngấm khi đến Manchester.