Phản ứng của Hojlund khi tỏa sáng ở Napoli

Napoli giành chiến thắng 3-1 trước Fiorentina ở vòng 3 Serie A, trong đó tân binh Rasmus Hojlund lập công ngay trong ngày ra mắt rạng sáng 14/9.

Hojlund ghi bàn ở trận ra mắt Napoli. Ảnh: Reuters.

Trận đấu trên sân Artemio Franchi khởi đầu đầy hứa hẹn cho Napoli. Phút 14, Hojlund ghi dấu ấn với pha dứt điểm chéo góc chuẩn xác mang về bàn thắng ngay trận đầu tiên trong màu áo đội mới.

Phát biểu sau trận, Hojlund tỏ ra hào hứng: “Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng và chiến thắng hôm nay. Napoli toàn thắng ba trận mở màn, và chúng tôi muốn duy trì mạch phong độ này. Tôi rất tự hào khi được khoác áo đội bóng tuyệt vời này”.

Trong 73 phút trên sân, Hojlund có 2 cú sút trúng đích, chuyền chính xác 82%, 5 lần thắng tranh chấp và 2 lần không chiến thành công. Anh được Sofascore chấm 8,1 điểm, cao nhất trên sân trước Fiorentina.

HLV Antonio Conte cũng hài lòng với màn ra mắt của Hojlund: "Cậu ấy mới 22 tuổi, vừa gia nhập từ MU. Có vẻ Hojlund mang đến may mắn cho CLB, tương tự Scott McTominay. Chúng tôi biết rõ tài năng của Hojlund, cậu ấy có tiềm năng và có thể phát triển thêm nữa”.

Conte cũng thừa nhận Napoli xem Hojlund là phương án lý tưởng để giữ bóng mỗi khi phát động tấn công, qua đó giúp áp đảo đối thủ ngay trên phần sân khách.

Chiến thắng này giúp Napoli có màn chạy đà tốt trước chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City ở lượt trận mở màn Champions League vào ngày 19/9.

