Emiliano Martinez làm đồng đội u đầu

Tối 13/9 (giờ Hà Nội), Lucas Digne chịu một vết bầm lớn khi va chạm với đồng đội Emiliano Martinez trong ngày Aston Villa hòa Everton 0-0 thuộc vòng 4 Premier League.

Giày của Martinez va chạm mạnh vào đầu đồng đội Digne.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 30 trên sân Hill Dickinson. Digne nỗ lực ngăn cản một quả tạt từ Everton, nhưng tình huống lộn xộn trong vùng cấm đẩy anh vào thế khó. Khi cố di chuyển để bảo vệ khung thành, Digne bất ngờ đè lên người thủ môn Martinez.

Trong lúc Digne ngã xuống, đôi giày của Martinez va mạnh vào trán đồng đội. Các bác sĩ lập tức có mặt để chăm sóc cho cầu thủ người Pháp. Ống kính máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh vết bầm lớn xuất hiện ngay trên lông mày phải Digne.

Digne buộc phải rời sân để thực hiện các thủ tục y tế do chấn thương đầu, nhưng nhanh chóng trở lại thi đấu. Đáng chú ý, Martinez lần đầu bắt chính cho Aston Villa mùa này sau khi thương vụ chuyển sang MU không thành.

Trở lại với trận đấu, dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, Aston Villa và Everton không thể ghi bàn. Everton tung ra tới 20 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Villa kiểm soát bóng tốt hơn (52%), song chỉ dứt điểm 6 lần với duy nhất 1 pha bóng hướng về khung thành.

Kết quả hòa 0-0 giúp Everton tạm leo lên vị trí thứ 5 với 7 điểm sau 4 vòng đấu. Ngược lại, Villa chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải này. Thầy trò HLV Unai Emery mới giành được vỏn vẹn 2 điểm, đứng yên ở vị trí áp chót trên BXH Premier League.