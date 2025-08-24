Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jack Grealish tỏa sáng

  Chủ nhật, 24/8/2025 21:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 24/8 (giờ Hà Nội), Jack Grealish có cú đúp kiến tạo giúp Everton đả bại Brighton 2-0 ở vòng 2 Premier League 2025/26.

Grealish có màn trình diễn hay trong trận thứ 2 khoác áo Everton.

Trên sân Goodison Park, Jack Grealish tỏa sáng rực rỡ. Phút 23, cầu thủ thuộc biên chế Man City thực hiện pha rê dắt khéo léo trước khi căng ngang cho Iliman Ndiaye dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, Grealish lại ghi dấu ấn. Lần này, Grealish tiếp tục có bóng bên cánh trái trước khi chuyền nhẹ vừa tầm đề James Garner tung cú sút trái phá từ ngoài vùng cấm, ấn định tỷ số 2-0 cho "The Toffees".

Trong 90 phút góp mặt trên sân, Grealish có 3 đường chuyền mở ra cơ hội, cùng 1 cơ hội ngon ăn bị đồng đội bỏ lỡ. Anh cũng đóng góp tích cực vào mặt trận phòng ngự với 1 lần cản phá cú sút và 3 lần tắc bóng thành công. Grealish được Sofa Score chấm 8,7 điểm - chỉ kém mỗi thủ môn Jordan Pickford (9,0 điểm).

Hè 2025, Everton trả khoản phí mượn 10-12 triệu bảng, chịu 70-80% lương của cầu thủ, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng. Grealish được xem là sự bổ sung đáng giá cho HLV David Moyes trong bối cảnh Everton tái thiết đội hình cho mùa giải mới cạnh tranh hơn.

Từng là ngòi nổ chủ lực tại Aston Villa, Grealish sang Man City và được sử dụng nhiều hơn ở vai trò giữ bóng, câu lỗi thay vì trực tiếp ghi bàn. Tại Goodison Park, Moyes trao cho Grealish sự tự do giống thời ở Villa và phần nào phát huy tác dụng.

