Moyes lấy cựu cầu thủ MU làm gương cho Grealish

Jack Grealish nhiều khả năng ra mắt Everton trong trận gặp Leeds rạng sáng 19/8, nơi HLV David Moyes kỳ vọng khởi động lại phong độ đỉnh cao của cựu sao Man City.

Grealish đã ra mắt Everton

Tiền vệ Jack Grealish - người từng là bản hợp đồng đắt giá của Manchester City - đứng trước cơ hội làm lại sự nghiệp tại Everton. Sau mùa giải chỉ ra sân vỏn vẹn 715 phút ở Premier League và không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola, ngôi sao 29 tuổi buộc phải tìm bến đỗ mới với hy vọng trở lại tuyển Anh, đặc biệt khi World Cup mùa hè 2026 đang đến gần.

David Moyes tin rằng ông có thể khai phá lại phiên bản xuất sắc nhất của Grealish, giống như từng giúp Jesse Lingard hồi sinh khi đưa anh về West Ham theo dạng cho mượn năm 2021.

“Chúng ta đều biết từng có một Grealish rực sáng ở Aston Villa, một Grealish trong màu áo tuyển Anh và một Grealish dưới trướng Pep - HLV hay nhất thế giới. Tôi tôn trọng quyết định của Pep, nhưng nhiệm vụ của tôi là tìm ra cách khai thác tối đa tiềm năng của cậu ấy”, Moyes chia sẻ.

Nhà cầm quân người Scotland cũng thẳng thắn nêu gương Lingard: “Nếu có thể giúp Jack thành công như Jesse từng làm được, thì thật tuyệt. Tôi không muốn đặt thêm áp lực, bởi cậu ấy vốn đã chịu nhiều từ danh tiếng và mức giá chuyển nhượng. Nhưng tôi tin Jack muốn chứng minh cho một số người thấy rằng họ đã sai. Và tôi rất mong được chứng kiến cậu ấy thể hiện ra sao”.

Theo Moyes, điều thuyết phục ông nhất chính là khát khao trở lại của Grealish: “Tôi tin Jack có thể mang đến cho Everton sự ngẫu hứng và sáng tạo trong tấn công. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cậu ấy đang muốn đứng dậy sau những cú ngã, giống như tôi từng trải qua trong sự nghiệp - cần sự kiên cường để chiến đấu và cho mọi người thấy khả năng thực sự của mình”.

Everton kỳ vọng Grealish sẽ có màn ra mắt trước Leeds rạng sáng 19/8, mở ra chương mới cho hành trình hồi sinh của tiền vệ người Anh.