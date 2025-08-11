'Bom tấn' 100 triệu bảng của Man City rớt giá thê thảm

Từng là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, giá trị của Jack Grealish giờ đây đã sụt giảm nhanh chóng.

Grealish phải vực dậy sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Grealish đồng ý gia nhập Everton theo dạng cho mượn ở mùa 2025/26. Everton sẽ trả khoản phí mượn từ 10-12 triệu bảng, chịu 70-80% lương của cầu thủ, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng vào mùa hè tới.

Báo chí Anh tin rằng đây là bước lùi trong sự nghiệp của Grealish, người từng được xem là ngôi sao mới của bóng đá xứ sương mù.

Mùa hè 2021, Man City từng chi đến 100 triệu bảng để sở hữu Grealish từ Aston Villa. Sau 4 năm, giá trị của tiền vệ người Anh đã sụt giảm liên tiếp.

Đầu mùa 2024/25, Grealish từng được định giá 50 triệu bảng, theo Transfermarkt. Đến tháng 3, giá trị của anh chỉ còn đạt hơn 30 triệu bảng. Việc chỉ ghi 3 bàn sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường khiến Grealish mất chỗ đứng trong đội hình của Pep Guardiola.

Sau mùa giải 2024/25, Grealish bị Guardiola xếp vào diện không còn nằm trong kế hoạch. Bằng chứng là anh gần đây liên tục bị loại khỏi danh sách thi đấu, từ FIFA Club World Cup 2025 đến trận giao hữu gặp Palermo tại Italy.

Đến Everton là cơ hội để Grealish cải thiện số phút thi đấu, qua đó cạnh tranh suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

