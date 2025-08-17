7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Dominic Calvert-Lewin (Everton sang Leeds): Không được Everton gia hạn, tiền đạo người Anh bày tỏ nguyện vọng gia nhập MU, tuy nhiên bị từ chối. Theo đó, anh lựa chọn gia nhập Leeds để tiếp tục sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh.