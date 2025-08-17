7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Alvaro Morata (AC Milan sang Como): Tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập CLB của đồng đội cũ trên tuyển quốc gia, Cesc Fabregas. Como trả cho Milan 1 triệu euro phí mượn, kèm điều khoản mua đứt 9 triệu euro.
|
Dominic Calvert-Lewin (Everton sang Leeds): Không được Everton gia hạn, tiền đạo người Anh bày tỏ nguyện vọng gia nhập MU, tuy nhiên bị từ chối. Theo đó, anh lựa chọn gia nhập Leeds để tiếp tục sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh.
|
Malick Thiaw (AC Milan sang Newcastle): Với mức giá 35 triệu euro, Thiaw là trung vệ đắt thứ 2 lịch sử Newcastle, chỉ sau Sven Botman (37 triệu euro).
|
Giacomo Raspadori (Napoli sang Atletico Madrid): Tiền đạo người Italy cập bến thủ đô Madrid với giá 22 triệu euro, kèm 4 triệu euro tiền thưởng tùy vào thành tích. Anh là chữ ký thứ 10 của "Rojiblancos" trong hè này.
|
Jack Grealish (Man City sang Everton): Grealish rời Man City để đầu quân cho Everton theo hợp đồng cho mượn. Đáng chú ý, "The Citizens" cài điều khoản mua đứt tiền vệ người Anh lên đến 58 triệu euro.
|
Koni De Winter (Genoa sang AC Milan): AC Milan bổ sung nhân sự rầm rộ trong hè 205. Cái tên mới nhất cập bến San Siro là trung vệ De Winter với giá 20 triệu euro.
|
Axel Witsel (Atletico Madrid sang Girona): Tiền vệ 36 tuổi trở lại Tây Ban Nha khoác áo Girona dưới dạng tự do theo hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn theo đóng góp.
