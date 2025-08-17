Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Chủ nhật, 17/8/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jack Grealish, Alvaro Morata, Axel Witsel là những cầu thủ nổi tiếng vừa có bến đỗ mới.

chuyen nhuong he anh 1

Alvaro Morata (AC Milan sang Como): Tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập CLB của đồng đội cũ trên tuyển quốc gia, Cesc Fabregas. Como trả cho Milan 1 triệu euro phí mượn, kèm điều khoản mua đứt 9 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 2

Dominic Calvert-Lewin (Everton sang Leeds): Không được Everton gia hạn, tiền đạo người Anh bày tỏ nguyện vọng gia nhập MU, tuy nhiên bị từ chối. Theo đó, anh lựa chọn gia nhập Leeds để tiếp tục sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh.
chuyen nhuong he anh 3

Malick Thiaw (AC Milan sang Newcastle): Với mức giá 35 triệu euro, Thiaw là trung vệ đắt thứ 2 lịch sử Newcastle, chỉ sau Sven Botman (37 triệu euro).
chuyen nhuong he anh 4

Giacomo Raspadori (Napoli sang Atletico Madrid): Tiền đạo người Italy cập bến thủ đô Madrid với giá 22 triệu euro, kèm 4 triệu euro tiền thưởng tùy vào thành tích. Anh là chữ ký thứ 10 của "Rojiblancos" trong hè này.
chuyen nhuong he anh 5

Jack Grealish (Man City sang Everton): Grealish rời Man City để đầu quân cho Everton theo hợp đồng cho mượn. Đáng chú ý, "The Citizens" cài điều khoản mua đứt tiền vệ người Anh lên đến 58 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 6

Koni De Winter (Genoa sang AC Milan): AC Milan bổ sung nhân sự rầm rộ trong hè 205. Cái tên mới nhất cập bến San Siro là trung vệ De Winter với giá 20 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 7

Axel Witsel (Atletico Madrid sang Girona): Tiền vệ 36 tuổi trở lại Tây Ban Nha khoác áo Girona dưới dạng tự do theo hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn theo đóng góp.

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

