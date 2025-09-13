Bất ngờ với Martial

Cựu tiền đạo MU chuẩn bị trở thành đồng đội của Sergio Ramos, Sergio Canales trong màu áo Monterrey ở giải VĐQG Mexico khi mới 29 tuổi.

Martial từng là tài năng trẻ được đánh giá cao của MU.

Tròn 10 năm kể từ khi Anthony Martial ghi bàn trong trận ra mắt giúp MU thắng Liverpool 3-1 ở Premier League. Sau đó, anh chạm mốc 90 bàn sau 317 trận cho "Quỷ đỏ" trước khi chuyển đến Sevilla, AEK Athens và chuẩn bị gia nhập Monterrey.

Martial trải qua tất cả điều trên khi chưa tròn 30 tuổi. "Ở tuổi 29, Martial sớm phải lang bạt sang tận Nam Mỹ chơi bóng khi từng được kỳ vọng là ngôi sao sáng trên hàng công MU", Bleacher Report viết.

Hành trình từ cầu thủ triển vọng đến sự nghiệp thăng trầm của Martial minh chứng cho việc những tài năng sáng nhất cũng có thể bị thải loại nếu không duy trì được sự ổn định và thể lực trong môi trường khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Mùa trước, Martial ra sân 23 lần cho AEK Athens, ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo, giúp đội bóng Hy Lạp cán đích ở vị trí thứ 4 và giành suất tham dự Conference League. Tuy nhiên, từ đầu mùa giải này, tình hình của anh tại AEK trở nên ảm đạm khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trong 6 trận liên tiếp.

Martial chia tay MU vào mùa hè 2024 khi hết hạn hợp đồng. Anh có được một mùa giải đỉnh cao 2019/20 với 23 bàn thắng trên mọi đấu trường. Khi còn trẻ, cựu cầu thủ AS Monaco được đánh giá cao về kỹ thuật, khả năng dứt điểm và chạy chỗ.

Tuy nhiên, Martial không duy trì được sự ổn định cần thiết để trở thành tiền đạo hàng đầu. Những chấn thương liên miên cũng khiến anh không phát huy được khả năng, đặc biệt trong mùa giải cuối cùng khoác áo MU. Với chỉ 13 trận đấu và vỏn vẹn 2 bàn thắng, Martial buộc phải rời Old Trafford.