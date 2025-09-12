Martial có bến đỗ mới

Tiền đạo người Pháp rời AEK để chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Mexico.

Martial sang Mexico.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Monterrey đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Martial từ AEK Athens. Chi tiết hợp đồng giữa các bên chưa được tiết lộ.

Trước đó, AEK đã liên hệ với ít nhất 6 đội bóng nhằm thanh lý Martial trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại. Chân sút sinh năm 1995 sẽ trở thành đồng đội của Sergio Ramos, Sergio Canales, những tên tuổi nổi danh một thời của bóng đá châu Âu.

Mùa trước, Martial ra sân 23 lần cho AEK, ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo, góp công giúp đội bóng Hy Lạp cán đích ở vị trí thứ 4 và giành vé dự Conference League. Nhưng từ đầu mùa này, anh bị loại khỏi danh sách thi đấu 6 trận liên tiếp, báo hiệu tương lai u ám tại CLB Hy Lạp.

Martial rời MU vào mùa hè 2024 sau khi hết hạn hợp đồng. Ở mùa giải đỉnh cao 2019/20, cựu cầu thủ AS Monaco đã ghi đến 23 bàn trên mọi đấu trường. Martial được đánh giá cao ở kỹ thuật và khả năng dứt điểm, chạy chỗ. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong lẫn chạy cánh.

Dù vậy, chân sút 30 tuổi lại không duy trì được sự ổn định và nền tảng thể lực để vươn mình thành một tiền đạo hàng đầu. Ở mùa cuối cùng khoác áo MU, cầu thủ người Pháp thường xuyên dính chấn thương nên chỉ chơi 13 trận và ghi vỏn vẹn 2 bàn.