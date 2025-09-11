Martial giờ ra sao

Anthony Martial được đề nghị sang Mexico thi đấu nhưng cuộc đàm phán bị trì hoãn vì mức lương cao của tiền đạo này.

Martial chưa thể rời AEK.

Theo nhà báo Cesar Luis Merlo, Pumas UNAM (Mexico) rất muốn chiêu mộ Martial trước khi kỳ chuyển nhượng Liga MX khép lại vào cuối tuần này. AEK Athens, đội chủ quản của Martial, sẵn sàng cho mượn tiền đạo 29 tuổi miễn phí, nhưng Pumas phải trả toàn bộ tiền lương của cựu sao MU.

Dù vậy, đây chính là rào cản lớn nhất trong cuộc đàm phán. Martial hiện nhận mức đãi ngộ quá cao và chưa có dấu hiệu chấp nhận giảm lương để ra đi.

“Pumas đàm phán với Martial trong 3-4 ngày qua nhưng anh ấy không nhượng bộ. Nếu tình hình này không thay đổi, khả năng thương vụ thành công là rất thấp", Merlo nhận định.

Nếu đồng ý sang Mexico, Martial sẽ có cơ hội sát cánh cùng những tên tuổi quen thuộc như Aaron Ramsey hay thủ môn kỳ cựu Keylor Navas trong đội hình Pumas. Đội bóng Mexico hiện đứng thứ 4 trên BXH Liga MX sau 17 vòng đấu và kỳ vọng sự xuất hiện của Martial sẽ giúp họ tăng cường sức mạnh hàng công.

Mùa trước, Martial ra sân 23 lần cho AEK, ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo, góp công giúp đội bóng Hy Lạp cán đích ở vị trí thứ 4 và giành vé dự Conference League. Nhưng từ đầu mùa này, anh bị loại khỏi danh sách thi đấu 6 trận liên tiếp, báo hiệu tương lai u ám tại CLB Hy Lạp.

Martial rời MU vào mùa hè 2024 sau khi hết hạn hợp đồng và chuyển đến AEK theo dạng tự do.

