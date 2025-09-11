Bài hát của Ramos thu hút 7,7 triệu lượt xem trên YouTube

Sergio Ramos đang tận hưởng ánh hào quang ngoài sân cỏ.

Hơn một tuần sau khi ra mắt ca khúc solo đầu tay “Cibeles”, hậu vệ của Monterrey - Sergio Ramos - nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 7,7 triệu lượt xem trên YouTube và gần 1,9 triệu lượt nghe trực tuyến. Bài hát thậm chí còn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải xuống, trở thành chủ đề nóng trên truyền thông lẫn mạng xã hội.

Trong lần xuất hiện trên chương trình El Hormiguero tuần trước, Ramos không giấu tham vọng khi khẳng định: “Tôi có thể hình dung mình ngày mai giành Champions League trên cương vị HLV, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một giải Grammy”.

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy cho thấy sự tự tin của một ngôi sao vốn quen với đỉnh cao bóng đá, nay thử sức ở lĩnh vực âm nhạc.

Tuy nhiên, thành công ấy đang được mổ xẻ kỹ lưỡng. Theo chương trình Espejo Publico của Antena 3, trên thực tế ca khúc chỉ đứng ở vị trí 73 trên bảng xếp hạng, một con số gây ngạc nhiên nếu so với hiệu ứng truyền thông rầm rộ.

Nguyên nhân, theo chuyên gia Nando Escribano, nằm ở quy chuẩn tính số liệu: chỉ tính dữ liệu từ Tây Ban Nha, loại bỏ lượt xem không trọn vẹn và bot, đồng thời phân biệt trọng số giữa tài khoản miễn phí và Premium.

Với cách tính này, lượng “hợp lệ” của “Cibeles” chỉ còn khoảng 1,5 triệu lượt xem và 400.000 lượt nghe, tương đương 3.000 bản bán ra. Những con số thực tế khiêm tốn này cho thấy bước khởi đầu của Ramos trong âm nhạc tuy ồn ào nhưng chưa hẳn bền vững.

Dù vậy, khó có thể phủ nhận sức hút từ cái tên Sergio Ramos. Từ biểu tượng trên sân cỏ đến hiện tượng mạng với ca khúc đầu tay, anh đã chứng minh một điều: bất kể ở lĩnh vực nào, chỉ cần xuất hiện, Ramos vẫn biết cách khiến cả thế giới phải dõi theo.