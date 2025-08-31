Sergio Ramos rẽ hướng âm nhạc

Huyền thoại Real Madrid, Sergio Ramos khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố ra mắt đĩa đơn ca nhạc đầu tay - chỉ vài tháng sau khi gia nhập Monterrey (Mexico).

Sergio Ramos đang thi đấu ở Mexico.

Ở tuổi 39, trung vệ người Tây Ban Nha vẫn thi đấu ổn định, ghi 3 bàn sau 12 trận tại Liga MX và góp công giúp Rayados dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng Ramos cho thấy tham vọng của mình không chỉ gói gọn trên sân cỏ.

Cuối tuần qua, anh công bố ca khúc “Cibeles”, lấy cảm hứng từ Plaza de Cibeles - nơi Real Madrid thường ăn mừng chức vô địch.

Ca khúc, phát hành ngày 31/8 trên các nền tảng nhạc số, đi kèm video ghi lại cảnh Ramos cầm tràng hạt, xen kẽ hình ảnh sự nghiệp lẫy lừng. Trong đoạn teaser, cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha hát bằng tiếng mẹ đẻ, dường như ám chỉ cuộc chia tay Real năm 2020: “Có những điều anh chưa từng nói… Anh chưa bao giờ muốn rời đi, chính em bảo anh phải bay”.

Teaser của MV nhanh chóng đạt hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày, kéo theo những phản ứng trái chiều. Có người mỉa mai: “Nói chuyện còn khó nghe, giờ lại đi hát”. Một số khác bày tỏ hoang mang: “Trời ạ, cái gì đây?” Tuy nhiên, cũng không ít fan ủng hộ: “Chúng tôi sẵn sàng. Âm nhạc Latin đỉnh nhất”.

Ramos, biểu tượng chiến thắng của Real Madrid, nay tiếp tục khiến dư luận chú ý bằng hành trình mới, táo bạo và đầy bất ngờ.