Bóng đá châu Âu dậy sóng vì 'Ramos mới'

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra mức giá 35 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Raul Asencio.

Real đã sẵn sàng chia tay Asencio.

Dù Real Madrid đã gia hạn hợp đồng với Asencio vào mùa hè năm ngoái, điều đó không đồng nghĩa CLB sẽ giữ "Ramos mới" bằng mọi giá. Theo Fichajes, Real sẽ không đàm phán nếu lời đề nghị dưới 35 triệu euro.

Hiện tại, nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A đã bày tỏ sự quan tâm, song chưa có lời đề nghị nào chạm ngưỡng Real Madrid mong muốn.

Trong khi đó, bản thân Asencio vẫn quyết tâm bám trụ tại Bernabeu, hy vọng xoay chuyển tình thế và thuyết phục HLV Alonso về giá trị của mình. Anh kỳ vọng được ra sân bởi Real Madrid có lịch thi đấu dày đặc.

Mùa trước, Asencio từng là một trong những phát hiện đáng chú ý dưới thời Carlo Ancelotti, góp công không nhỏ vào chiều sâu hàng thủ Real Madrid.

Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp tại FIFA Club World Cup khiến trung vệ sinh năm 2003 đã đánh mất niềm tin từ HLV Xabi Alonso, đó là chưa kể việc cầu thủ này còn vừa dính đến một vụ bê bối đời tư gây ảnh hưởng đến danh tiếng của "Los Blancos".

Từ chỗ được trao niềm tin ở đội hình xuất phát, Asencio giờ chỉ là lựa chọn thứ tư hoặc thậm chí thứ 5, sau những cái tên như Dean Huijsen, Eder Militao, Antonio Rudiger, và cả David Alaba. Thậm chí, Aurelien Tchouameni cũng có thể được kéo về đá trung vệ trong sơ đồ ba hậu vệ, càng làm thu hẹp cơ hội ra sân của cầu thủ trẻ này.