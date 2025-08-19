Anthony Martial hứng cú sốc sự nghiệp

Cựu tiền đạo Manchester United, Anthony Martial, lại vừa phải hứng chịu thêm một cú sốc trong sự nghiệp và lần này là ở CLB hiện tại của anh, AEK Athens.

Martial từng chơi tỏa sáng tại MU

Tiền đạo người Pháp rời MU vào mùa hè năm ngoái, gia nhập AEK Athens dưới dạng tự do. Trận đấu cuối cùng của anh cho "Quỷ đỏ" diễn ra vào ngày 9/12/2023, gặp Bournemouth tại Premier League.

Martial có khởi đầu khá sáng sủa tại Hy Lạp, khép lại mùa giải 2024/25 với bảy bàn thắng ở Super League sau 19 trận. Tuy nhiên, dường như anh đã sớm mất chỗ đứng ở đội bóng mới.

Theo tờ HLN cho biết: “Sự sa sút của Martial tiếp tục khi AEK Athens không điền tên tiền đạo người Pháp vào danh sách tham dự trận play-off Europa Conference League gặp Anderlecht vào thứ năm tới”. Trong cuộc chạm trán tại Lotto Park, AEK Athens quyết định đặt niềm tin vào Luka Jovic - cựu tiền đạo của Real Madrid và AC Milan - thay vì Martial.

10 năm trước Martial gia nhập MU từ AS Monaco với tư cách một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới và có màn ra mắt như mơ khi ghi một siêu phẩm solo vào lưới Liverpool.

Trong màu áo "Quỷ đỏ", Martial ra sân 317 trận và ghi được 90 bàn thắng. Anh góp phần mang về cho CLB hai FA Cup, hai Cúp Liên đoàn và một Europa League. Mùa giải cá nhân hay nhất của Martial là 2019/20, khi anh trở thành chân sút số một của đội với 23 bàn - thành tích giúp anh giành giải Cầu thủ hay nhất năm do các đồng đội bầu chọn.

Tuy vậy, chấn thương liên miên kìm hãm bước tiến của Martial, khiến bản thân không thể duy trì phong độ và sự ổn định trong thi đấu. Với nhiều CĐV MU, việc chân sút người Pháp thường xuyên vắng mặt và phong độ thất thường là một sự thất vọng, bởi họ tin rằng một cầu thủ có chất lượng như Martial lẽ ra có thể cống hiến nhiều hơn.