CLB Hy Lạp rao bán Martial

Sau 23 lần ra sân cho AEK Athens từ đầu mùa, Martial ghi được 9 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. So với hình ảnh mờ nhạt của anh tại Manchester United, đây là một bước tiến đáng khích lệ.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại ở Hy Lạp của Martial trái ngược với giai đoạn đầu mùa. Tiền đạo người Pháp được trả lương cao nhất trong lịch sử AEK (2,9 triệu bảng mỗi năm), nhưng có đóng góp ít ỏi thời gian gần đây.

Trong trận đấu với Olympiacos hôm 14/4, Martial bị đuổi khỏi sân trong một pha xô xát. Mặc dù để lại dấu ấn tích cực trên sân, cách hành xử của Martial trong những tình huống căng thẳng khiến ban lãnh đạo AEK phải xem xét lại vị trí của tiền đạo này.

Ngoài ra, vấn đề chấn thương cũng ảnh hưởng đến phong độ của Martial. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu 7 trận trong giai đoạn đầu tháng 2 đến tháng 4. Điều này khiến ban lãnh đạo lo ngại việc Martial nghỉ thi đấu thường xuyên như ở MU sẽ lặp lại.

Báo chí Hy Lạp cho rằng AEK bắt đầu tìm kiếm đối tác mua Martial và để anh ra đi nếu có đề nghị hợp lý. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên có thời hạn đến tháng 6/2027. Hiện Transfermarkt định giá Martial ở mức 9 triệu euro.

