Onana đổi đời khi rời MU

Thủ thành Andre Onana có mức thu nhập hấp dẫn khi rời MU để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Trabzonspor.

Onana háo hức trong ngày ra mắt Trabzonspor.

Khi còn chơi cho MU, Onana nhận khoảng 120.000 bảng mỗi tuần. Theo Athletic, thủ môn người Cameroon hiện hưởng mức thu nhập gần gấp đôi con số này tại Trabzonspor (khoảng 250.000 bảng/tuần), bao gồm khoản phí lót tay và tiền thưởng đi kèm.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết, mức đãi ngộ này giúp Onana trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của Trabzonspor và nằm trong nhóm ngôi sao có thu nhập hàng đầu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù bản hợp đồng chỉ có thời hạn một năm, đây vẫn được xem là bước đi táo bạo của Trabzonspor nhằm đưa về một thủ môn danh tiếng và giàu kinh nghiệm thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Ngày 12/9, Onana nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV Thổ Nhĩ Kỳ khi ra mắt đội bóng mới. Với chiếc khăn của CLB quấn trên cổ, Onana hòa mình vào đám đông, nhảy múa và hát hò vui vẻ cùng người hâm mộ, thể hiện sự phấn khích khi bắt đầu hành trình mới.

Khung cảnh này trái ngược với thời gian anh còn khoác áo MU, nơi Onana bị xem là “tội đồ” vì những sai lầm liên tiếp trên sân cỏ.

Ngay sau lễ ra mắt, Onana lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đại chiến với Galatasaray – đội bóng cũng vừa chiêu mộ thủ thành Ederson từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.