Real Madrid thắng lớn với Huijsen

Trong thế giới bóng đá, không dễ để một trung vệ trẻ có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn đến vậy. Nhưng Dean Huijsen đã làm được.

Dean Huijsen hoà nhập rất nhanh với Real Madrid.

Từ khoảnh khắc bước ra sân trong màu áo tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 3 ở Rotterdam (Hà Lan), sự nghiệp của Huijsen như chiếc tên lửa bay thẳng lên bầu trời, vượt ngoài mọi dự đoán. Và giờ đây, cái tên Huijsen không chỉ vang lên trong nội bộ Real Madrid hay “La Roja” (biệt danh tuyển Tây Ban Nha), mà còn xuất hiện dày đặc trong các đề cử danh giá cho cầu thủ trẻ xuất sắc thế giới - Golden Boy và Kopa Trophy.

Từ cơ hội bất ngờ đến trụ cột không thể thiếu

Câu chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ. HLV Luis de la Fuente ban đầu không triệu tập Huijsen, nhưng chấn thương của Iñigo Martínez mở ra cánh cửa. Huijsen lại chẳng có tên trong đội hình xuất phát trước Hà Lan, song chấn thương của Cubarsi đã trao cho anh cơ hội vào sân.

Và khi có cơ hội, Huijsen biến nó thành bàn đạp. Từ một cái tên lạ lẫm, anh trở thành nhân tố không thể thiếu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Huijsen đá chính toàn bộ trận của tuyển Tây Ban Nha, trở thành đối tác quen thuộc của Le Normand, và chứng minh rằng vị trí ấy xứng đáng thuộc về mình.

Điều khiến Huijsen được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở sự chắc chắn phòng ngự. Anh mang đến một phẩm chất ngày càng hiếm ở các trung vệ trẻ: khả năng cầm bóng, phát động tấn công với sự điềm tĩnh và chính xác.

Dean Huijsen nhanh chóng trở thành trụ cột Real Madrid.

Ở Real Madrid, Huijsen không chỉ là hòn đá tảng trước khung thành, mà còn là khởi điểm cho những đợt tấn công mạch lạc. Hình ảnh ấy khiến nhiều người ví anh với Franz Beckenbauer - một so sánh có phần nặng nề nhưng cũng phản ánh niềm tin rằng Huijsen đủ khác biệt để trở thành biểu tượng.

Tháng 12 tới, Tuttosport sẽ trao giải Golden Boy - giải thưởng vốn đã nâng tầm nhiều ngôi sao trẻ thành huyền thoại. Warren Zaïre-Emery của PSG vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng điểm số, nhưng Huijsen vượt qua nhiều đối thủ, trong đó có chính đồng hương Cubarsi. Không ai dám khẳng định Huijsen chắc chắn chiến thắng, nhưng việc có mặt trong tốp 3 ứng viên là sự thừa nhận xứng đáng.

Trong khi đó, giải Kopa - do France Football và UEFA trao tại gala Quả bóng vàng ngày 21/9 - cũng bắt đầu nhắc đến Huijsen. Truyền thống của giải này chưa sâu dày như Golden Boy, song vị trí trong danh sách rút gọn đã khẳng định: màn trình diễn của Huijsen không còn là hiện tượng ngắn hạn, mà là sự khẳng định mang tính bền vững.

Sự thăng tiến không chỉ trên sân cỏ

Giá trị thị trường là thước đo lạnh lùng, nhưng cũng phản ánh đúng sức hút. Từ khi còn khoác áo Bournemouth, Huijsen đã được định giá cao. Song kể từ khi ra mắt tuyển Tây Ban Nha, con số ấy chỉ còn một chiều hướng: tăng.

Real Madrid bỏ ra 60 triệu euro để có Huijsen từ Juventus - một khoản đầu tư mà ở Turin nhìn lại như vết thương khó lành. Từ bản hợp đồng cho mượn sang Roma, rồi chuyển sang Premier League với giá 15 triệu, để rồi cuối cùng Real Madrid chi gấp bốn lần. Người ta nói đó là “một trong những thương vụ tệ nhất lịch sử Juve”. Nhưng ở Valdebebas, họ tin mình đặt cược đúng vào tương lai.

Sự xuất hiện của Dean Huijsen thay đổi bộ mặt hàng thủ Real Madrid.

Sự xuất hiện của Huijsen không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó phản ánh chiến lược dài hạn của Real Madrid: xây dựng một thế hệ vàng mới, nơi các cầu thủ trẻ không chỉ gánh vác tương lai, mà còn ngay lập tức trở thành nòng cốt. Sau Mbappe, Vinicius, Bellingham, và Lamine Yamal trong mơ ước, giờ đây hàng thủ "Los Blancos" cũng sở hữu một gương mặt có thể làm thay đổi trật tự bóng đá châu Âu.

Huijsen đứng trong hàng ngũ “thế hệ vàng” mới ấy, với vai trò trung vệ biết cách chơi bóng hiện đại. Anh có thể pressing, phòng ngự khu vực, phát động tấn công, và quan trọng nhất - luôn thi đấu với tâm thế dạn dày như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Trong bóng đá, không thiếu những hiện tượng lóe sáng rồi biến mất. Nhưng Huijsen đang chứng minh bản thân không thuộc nhóm đó. Ở tuổi đôi mươi, Huijsen chiếm suất đá chính ở Real Madrid, trở thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha, và góp mặt trong những cuộc đua danh giá nhất dành cho cầu thủ trẻ. Con đường phía trước còn dài, nhưng nếu duy trì sự ổn định và khát khao, anh hoàn toàn có thể viết tiếp cuộc cách mạng “Golden Boy” cho riêng mình - và cho cả một thế hệ mới của Real Madrid.