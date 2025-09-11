Sao Liverpool đạt thỏa thuận đến Real Madrid

Real Madrid sắp gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận đưa Ibrahima Konate về Bernabeu theo dạng tự do vào hè năm sau.

Konate quyết tâm đến Real Madrid.

Theo AS, trung vệ 26 tuổi người Pháp từ chối mọi nỗ lực gia hạn của Liverpool và đạt thỏa thuận về nguyên tắc để gia nhập Real Madrid. Tại CLB mới, Konate được trao bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2031.

Đây là tin không vui với người hâm mộ Liverpool. Cách đây vài tháng, Real Madrid chiêu mộ thành công Trent Alexander-Arnold theo kịch bản tương tự. Từ Anfield đến Bernabeu, bộ đôi từng chung phòng thay đồ nhiều khả năng tái hợp, hứa hẹn tạo nên hàng thủ đáng xem bậc nhất châu Âu.

Konate vốn nổi tiếng với sức mạnh, tốc độ và khả năng không chiến vượt trội. Anh được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất Premier League. Việc sở hữu cầu thủ này mà không mất phí chuyển nhượng được coi là món hời hiếm có tiếp theo của Real Madrid.

Với chiến lược tận dụng tối đa thị trường tự do, Chủ tịch Florentino Perez tiếp tục chứng minh sự nhạy bén trên bàn đàm phán. Sự xuất hiện của Konate được xem là mảnh ghép hoàn hảo trong kế hoạch dài hạn của HLV Xabi Alonso nhằm tìm lại ánh hào quang tại La Liga và Champions League.

Về phía Liverpool, CLB chủ sân Anfield nỗ lực tìm phương án thay thế Konate trong hè vừa qua. Marc Guehi đặt một chân đến Anfield nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ do Crystal Palace không kịp chiêu mộ người lấp khoảng trống của trung vệ người Anh.