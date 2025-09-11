Nữ phóng viên Real Madrid TV bị dọa cưỡng bức

Alison Bender - nữ MC quen thuộc của Sky Sports News và cộng tác cho Real Madrid TV – đã dũng cảm lên tiếng về những sự lạm dụng mà cô phải chịu đựng trong công việc.

Alison Bender trong trường quay.

Nữ MC thể thao Bender gây chú ý khi công khai việc nhận được một lời đe dọa cưỡng bức khủng khiếp trên Instagram. Theo chia sẻ, kẻ nặc danh thậm chí còn nhắn rằng sẽ tấn công tình dục cô ngay trước mặt các con.

Bender cho biết đã lập tức chặn và báo cáo tài khoản này, nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là bản thân không còn cảm thấy bất ngờ trước những sự việc như vậy, trong khi nhiều người khác tỏ ra sốc, phẫn nộ và thương cảm.

Bender thừa nhận đây là tình trạng khá phổ biến mà nhiều đồng nghiệp nữ trong nghề thể thao cũng đang phải đối mặt. Cô công khai câu chuyện với hy vọng tạo sức ép để tình trạng này sớm chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh các nền tảng mạng xã hội cần có biện pháp mạnh mẽ hơn.

Theo cô, người dùng phải được xác thực danh tính và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thay vì ẩn nấp sau những tài khoản ảo. “Điều tôi lo ngại nhất là bản thân đang trở nên chai sạn, dần tê liệt cảm xúc trước những điều sai trái về đạo đức, bởi đã phải tiếp xúc quá nhiều với lạm dụng trực tuyến”, Bender chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ MC cũng gửi lời cảm ơn đến phần lớn khán giả và người theo dõi luôn động viên, ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bender trải lòng về những khó khăn khi là phụ nữ trong ngành bóng đá. Năm 2020, cô từng thừa nhận mình phải làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần nam giới: tự nghiên cứu lịch sử Champions League, đọc mọi tài liệu để nắm vững kiến thức, bởi “chỉ một cú trượt lời nhỏ cũng có thể hủy hoại sự nghiệp của một nữ phóng viên”.

Bender thậm chí từng bị HLV Fabio Capello “đuổi khéo” khỏi một buổi tập Real Madrid, hay thường xuyên chịu ánh mắt dò xét mỗi khi trao đổi số điện thoại với người trong giới.

Câu chuyện của Bender một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt mà phụ nữ trong thể thao phải đối diện, không chỉ trên sân cỏ mà cả ở hậu trường, nơi áp lực định kiến và nạn lạm dụng trực tuyến vẫn là vấn đề nhức nhối chưa có lời giải.