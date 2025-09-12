UEFA ghẻ lạnh ra mặt với Real Madrid

Trong cuộc họp tại Tirana (Albania), UEFA xác nhận sân Metropolitano của Atletico Madrid sẽ đăng cai chung kết Champions League 2027 - lần thứ hai chỉ sau 8 năm.

Chủ tịch Florentino Perez là cái gai trong mắt UEFA.

Đối thủ duy nhất là Baku (Azerbaijan) gần như bị loại từ trước, trong khi các quan chức Tây Ban Nha tự tin về một trận chung kết ở Madrid từ hồi tháng 4. Quyết định này được cho là lời nhắn gửi tới Real Madrid vì CLB có hành vi phản loạn thông qua việc khởi xướng Super League. Dù Real Madrid vừa chi hàng trăm triệu euro nâng cấp Bernabeu, họ vẫn bị UEFA “ghẻ lạnh”.

Mối quan hệ gần đây giữa UEFA và Real Madrid tiếp tục căng thẳng khi đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ "có ý định tẩy chay" Lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ hai liên tiếp. Đây là giải thưởng do France Football và UEFA đồng tổ chức.

Theo Marca, tạp chí France Football từng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Real Madrid. Thậm chí, một phái đoàn đã sang Madrid để gặp gỡ lãnh đạo "Los Blancos" nhưng không xoa dịu được tình hình.

Tại lễ trao giải năm 2024, sau khi biết tin tiền vệ Rodri của Man City đánh bại Vinícius Jr. để giành Quả bóng vàng, Real Madrid quyết định không cử đại diện tham dự buổi lễ ở Paris. Ngay cả những người nhận giải như HLV Carlo Ancelotti cũng tẩy chay.

Năm nay, Real Madrid vẫn có nhiều gương mặt được đề cử danh giá trong lễ trao giải năm nay, bao gồm Vinicius, Kylian Mbappe và Jude Bellingham ở hạng mục Quả bóng vàng nam; Dean Huijsen được đề cử cho Kopa Trophy và Thibaut Courtois cho Yashin Trophy. Dù vậy, cơ hội để sao Real Madrid tôn vinh cho Quả bóng vàng gần như bằng không nên họ càng có thêm động lực để tẩy chay tiếp.

Lần gần nhất, sân Metropolitano tổ chức chung kết Champions League là năm 2019 khi Liverpool đánh bại Tottenham. Lần gần nhất của sân Bernabeu là năm 2010 khi Inter Milan hạ Bayern Munich.