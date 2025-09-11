'Bức tường vàng' 170 triệu euro của Real Madrid

Chỉ trong vòng chưa đầy một mùa giải, Real Madrid đã biến hình từ một tập thể mong manh nơi tuyến dưới thành đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất La Liga.

HLV Xabi Alonso đang xây chắc hàng thủ cho Real Madrid.

Ba trận mở màn mùa 2025/26, đoàn quân của HLV Xabi Alonso chỉ thủng lưới đúng một bàn, cùng Villarreal là những đội để lọt lưới ít nhất giải. Sự thay đổi này đến từ cuộc đại tu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, với tổng mức đầu tư gần 170 triệu euro cho hàng thủ - con số khổng lồ nhưng mang lại hiệu quả ngay tức thì.

Từ “tường giấy” đến “tường vàng”

Mùa trước, Real Madrid để thủng lưới trung bình 1,23 bàn mỗi trận - tệ nhất kể từ năm 2018. Không ít lần Courtois phải một mình chống đỡ, còn hệ thống phòng ngự bộc lộ sự chậm chạp, rệu rã. Thống kê 84 bàn thua sau 68 trận là hồi chuông cảnh báo, buộc ban lãnh đạo phải hành động.

Lần này, Real không còn tìm những “món hời” như David Alaba hay Antonio Rüdiger, mà chi đậm để xây dựng lớp lá chắn mới. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras lần lượt gia nhập, bổ sung cho sự trở lại của Eder Militao sau chấn thương dài hạn. Ba cái tên mới tiêu tốn 119 triệu euro, cộng thêm 50 triệu cho Militao năm 2019, tổng đầu tư lên tới 170 triệu euro.

Tác động đầu tiên và rõ nhất là ở Courtois. Thủ môn người Bỉ vốn quen với cảnh “lao động cật lực” nay được thảnh thơi hơn nhiều. Từ mức trung bình 3-4 pha cứu thua/trận mùa trước, nay Courtois chỉ còn 1,7 lần.

Con số này giảm 44% so với một năm trước và 58% so với mùa ăn cú đúp 2021/22. Hai trận giữ sạch lưới trong ba vòng khởi đầu cũng cho thấy Real đang kiểm soát tốt khu vực 16,50 mét.

Hàng thủ đang điểm tựa cho Real Madrid.

HLV Xabi Alonso hiểu rất rõ: càng ít phải chứng kiến Courtois trổ tài, Madrid càng mạnh. Từ “chốt chặn cuối cùng”, thủ môn người Bỉ giờ trở thành biểu tượng cho sự ổn định, không còn phải gồng gánh như trước.

Một trong những “bản hợp đồng mới” quý giá nhất thực chất là… Militao. Sau hai lần đứt dây chằng chéo, trung vệ 27 tuổi trở lại, mạnh mẽ và tự tin. Cặp đôi Militao-Huijsen ngay lập tức tạo ra sự chắc chắn.

Dean Huijsen, mới 20 tuổi, chơi chững chạc như một cựu binh: chuyền chính xác 90%, chuyền dài đạt 85%, trung bình 6 lần thắng tranh chấp mỗi trận. Anh cũng có tới 304 lần chạm bóng sau ba trận - thống kê chỉ thua Cesc Fabregas về số lần chạm bóng nhiều nhất của một tân binh tại La Liga trong 20 năm qua.

Trong khi đó, Militao mang đến sức mạnh, tốc độ và khả năng một đối một. Sự bổ trợ giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa sự tỉnh táo và quyết đoán, biến họ thành bộ đôi đầy hứa hẹn cho những trận cầu lớn.

Ở cánh phải, Trent Alexander-Arnold từng bước hòa nhập. Anh không còn vai trò mặc định đá chính như ở Liverpool, nhưng đã cho thấy sự lợi hại với khả năng chuyền dài, đặc biệt trong trận gặp Mallorca.

Trent cũng kịp để lại dấu ấn phòng ngự với pha cứu thua quan trọng trước cú dứt điểm của Mateo Joseph. Dù Carvajal vẫn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm, hậu vệ người Anh chứng minh anh đủ bản lĩnh để tạo ra sự khác biệt.

Alvaro Carreras hoà nhập nhanh với Real Madrid.

Bên trái, Alvaro Carreras chơi nổi bật cả công lẫn thủ. Trận gặp Mallorca cho thấy sự toàn diện của anh: 80 lần chạm bóng, chuyền chính xác 92%, một lần cứu thua trên vạch vôi, năm lần thắng tranh chấp tay đôi và ba lần không chiến thành công. Ngoài ra, Carreras còn đứng thứ bảy trong số hậu vệ ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu về số lần dâng cao (17), chỉ kém Vinícius và Lamine Yamal.

Nền móng cho tham vọng

Một năm trước, Real Madrid bị coi là “mong manh” khi bước vào các trận cầu lớn. Giờ đây, với “bức tường vàng” 170 triệu euro, họ thay đổi bộ mặt. Courtois không còn vất vả, Militao hồi sinh, Huijsen chín chắn, Trent và Carreras tạo ra sự cân bằng hai cánh.

Trong bóng đá, tấn công giúp thắng trận, còn phòng ngự giúp vô địch. Với nền móng vững chắc này, Xabi Alonso có thể yên tâm hơn bao giờ hết khi bước vào hành trình chinh phục La Liga và Champions League. Real Madrid đã tìm lại sự chắc chắn - và lần này, đó không chỉ là bức tường thép, mà là bức tường được dát vàng.