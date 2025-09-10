Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid dọa tẩy chay giải Quả bóng vàng 2025

  • Thứ tư, 10/9/2025 14:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Báo chí châu Âu nghi ngờ các thành viên của Real Madrid sẽ không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 vào cuối tháng này.

Real Madrid dọa tẩy chay giải Quả bóng vàng 2025.

L’EquipeMarca đều xác nhận rằng đội chủ sân Bernabéu "có ý định tẩy chay" sự kiện danh giá này lần thứ hai liên tiếp. Riêng tờ Marca đưa tin tạp chí France Football từng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Real Madrid. Thậm chí, một phái đoàn đã sang Madrid để gặp gỡ lãnh đạo "Los Blancos" nhưng không xoa dịu được tình hình.

Tại lễ trao giải năm 2024, sau khi biết tin tiền vệ Rodri của Man City đánh bại Vinícius Jr. để thắng giải Quả bóng vàng, Real Madrid quyết định không cử đại diện tham dự buổi lễ ở Paris.

Các tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ Vinícius thuê chuyên cơ sang Paris và chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng danh hiệu, nhưng kế hoạch lập tức bị hủy bỏ sau khi tiền đạo người Brazil biết tin mình chỉ giành Quả bóng bạc.

Real Madrid vẫn có nhiều gương mặt được đề cử danh giá trong lễ trao giải năm nay, bao gồm Vinicius, Kylian Mbappe và Jude Bellingham ở hạng mục Quả bóng vàng nam; Dean Huijsen được đề cử cho Kopa Trophy và Thibaut Courtois cho Yashin Trophy.

Sự vắng mặt của Real Madrid chắc chắn sẽ làm gia tăng xung đột và khiến mối quan hệ giữa CLB và tạp chí France Football thêm phần rạn nứt.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris, vào ngày 22/9.

Duy Luân

