U23 Việt Nam thật sự mạnh, hay chỉ đang được tô hồng?

Phát biểu sau khi thua U23 Việt Nam cùng với tỷ số 0-1, HLV U23 Singapore và U23 Yemen đều đưa ra những lời khen với đoàn quân của ông Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Thủ Khúc.

U23 Singapore nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở lượt thứ hai của bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026. Ba ngày sau, U23 Yemen cũng nhận trận thua với tỷ số tương tự trước đoàn quân ông Kim, để rồi chấm dứt hy vọng giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 trong bối cảnh nếu chủ nhà nương chân, họ sẽ cầm một suất cho đội đứng nhì có thành tích để đến Saudi Arabia.

Từ lời khen của những "bại tướng"

Một điểm chung của hai “bại tướng” này là dành những lời khen ngợi cho U23 Việt Nam. HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore nói: “U23 Việt Nam rất mạnh, là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á thậm chí là châu Á hiện tại. So với U23 Yemen, U23 Việt Nam là đội mạnh hơn. Chúng tôi đã vất vả nhiều hơn so với trận đấu trước U23 Yemen”.

Về phần mình, HLV Al Sunaini của U23 Yemen bày tỏ quan điểm: “Đây không phải trận đấu dễ dàng với U23 Yemen vì U23 Việt Nam là đội mạnh. U23 Yemen đối đầu với một đội bóng hàng đầu châu Á. Các cầu thủ của họ cải thiện qua từng trận đấu. Tôi rất ấn tượng với tinh thần đồng đội cao của U23 Việt Nam. Điều đó làm nên thành công của họ”.

Có một điều dễ nhận thấy ở thói quen của các HLV mỗi khi nhận thất bại là thường dành những lời khen ngợi cho đối thủ. Bởi đó cũng là cách để… tôn đội nhà lên.

HLV Al Sunaini của U23 Yemen bày tỏ sự hài lòng về thất bại sát nút của các học trò đem đến cho khán giả cảm giác ấy. Sau khi ca ngợi U23 Việt Nam, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore cũng cho rằng đã có giải pháp tốt để hạn chế sức mạnh của đội chủ nhà và đưa ra thông tin các học trò của ông bõ lỡ một số cơ hội trước như một lời cảnh báo cho đội bóng hàng đầu châu Á.

U23 Việt Nam giữ thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: Thủ Khúc.

Thực ra, đó không phải là lời khen xã giao mà thực tế, nó phản ánh trình độ giữa U23 Việt Nam và 3 đối thủ trong cùng bảng đấu. Tất cả giới chuyên môn khi có kết quả bốc thăm đã khẳng định đoàn quân của ông Kim mạnh nhất bảng.

Sân nhà là lợi thế khác để đưa U23 Việt Nam lên một vị thế vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ trong cùng bảng đấu. Hội tụ những yếu tố đó, Văn Khang và đồng đội không có bất cứ mối bận tâm nào mỗi khi xung trận nên luôn chiếm thế chủ động trong các trận đấu, ít nhất là về khả năng kiểm soát bóng, tạo đà cho 3 chiến thắng.

Đến thực tế của U23 Việt Nam

Tuy vậy, U23 Việt Nam cũng cần cảnh giác trước những lời khen có cánh này. Xem những mỹ từ của hai “bại tướng” là lời động viên để nỗ lực hơn nữa chứ không phải là “bộ cánh” để thăng hoa và nhìn các đối thủ đều ở thế cửa dưới hoàn toàn.

Cần biết rằng U23 Yemen thua là do họ chủ động cầu hòa, nhường sân khi đối mặt với bất lợi phải thi đấu sân khách, bởi chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn dự vòng chung kết. Nếu chơi ở một đất nước khác, thì những thuận lợi về “thiên, địa, nhân” của U23 Việt Nam sẽ biến mất và khi ấy, chưa chắc là đủ tự tin để có thể áp đặt lối chơi lên phần sân của U23 Yemen như tối 9/9.

3 trận, 3 chiến thắng, 4 bàn thắng ghi được và không một lần thủng lưới - những con số ấy đủ để khiến người hâm mộ tin rằng U23 Việt Nam có màn trình diễn trọn vẹn, đặc biệt phù hợp với tính chất của một giải đấu cúp. Thế nhưng, phía sau bức tranh tưởng như hoàn hảo ấy vẫn lộ rõ vài mảng xám: đội bóng còn hạn chế trong khâu dứt điểm và chưa thật sự đa dạng trong các phương án tấn công.

Từ thực tế đó, U23 Việt Nam được dự báo không còn dễ dàng tung hoàng ở SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026 bởi các đối thủ sẽ khác và cũng sẽ thi đấu trên những mặt sân khác, không còn quen thuộc thư vòng loại U23 châu Á 2026. Với ông Kim, những tháng ngày sắp tới chắc chắn là thách thức rất lớn.