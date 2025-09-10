Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do U23 Indonesia bị loại khỏi giải châu Á

  • Thứ tư, 10/9/2025 06:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV trưởng U23 Indonesia, Gerald Vanenburg, thừa nhận tình trạng thể lực kém cỏi của các cầu thủ là nguyên nhân lớn khiến đội tuyển xứ vạn đảo bị loại.

HLV Gerald Vanenburg chỉ ra vấn đề cốt lõi của U23 Indonesia.

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á vào đầu năm 2026. Sau trận, HLV Vanenburg chua chát: "Đội làm được một số điều trong trận đấu với Hàn Quốc, nhưng chưa thể tạo ra kết quả mong muốn. Về mặt thể lực, các cầu thủ của Indonesia gần như không được thi đấu thường xuyên tại CLB. Đó là vấn đề lớn".

Trái với tuyển quốc gia, đội U23 Indonesia dự vòng loại giải châu Á chủ yếu nòng cốt từ các ngôi sao đang chơi trong nước. Song, việc giải Indonesia mở rộng số ngoại binh khiến các cầu thủ trẻ U23 Indonesia gần như không có cơ hội thi đấu nhiều ở cấp CLB.

HLV Vanenburg chỉ ra rằng việc thiếu thời gian thi đấu tại CLB là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Indonesia gặp khó khăn trong việc cạnh tranh thể lực với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc.

"Khi đối đầu với một đội như Hàn Quốc, vốn có thể lực vượt trội, chúng ta gặp nhiều khó khăn từ phút 60 trở đi vì không thể cạnh tranh về mặt thể chất. Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể”, ông nói.

Để khắc phục, Vanenburg đề xuất Indonesia tổ chức các giải đấu trẻ thường xuyên hơn, nhằm tăng cường thời gian thi đấu và cải thiện thể lực cho các tài năng trẻ. Dù được đăng cai bảng J vòng loại châu Á, U23 Indonesia chỉ có 4 điểm sau 3 trận, không nằm trong nhóm đội đứng thứ hai có thành tích tốt.

Toàn cảnh cuộc đua giành vé dự World Cup 2026

Ai Cập chạm một tay vào tấm vé dự FIFA World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 đầy căng thẳng trước Burkina Faso vào rạng sáng 10/9.

1 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

U23 Indonesia Gerald Vanenburg

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý