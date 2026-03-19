Cựu sao West Brom bị bắt trong vụ án ma tuý ở Tây Ban Nha

Một cựu cầu thủ West Brom bị bắt tại Costa del Sol sau khi cảnh sát phát hiện ma túy trong chiến dịch kiểm tra tại trung tâm thương mại.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Solarpix.

Một cựu cầu thủ West Bromwich Albion được cho là đã bị bắt tại Costa del Sol (Tây Ban Nha) sau cuộc đột kích liên quan đến ma túy.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông 47 tuổi bị cảnh sát chặn lại khi rời một trung tâm thương mại, trong người có mang theo một túi cần sa. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám xét địa điểm mà người này vừa rời khỏi.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Riviera del Sol, thuộc Mijas, nằm giữa Marbella và Fuengirola. Cảnh sát địa phương công bố vụ bắt giữ từ đầu tuần nhưng không tiết lộ danh tính, quốc tịch hay độ tuổi.

Tuy nhiên, tờ báo địa phương Sur sau đó xác định người bị bắt là công dân Anh, từng thi đấu phần lớn sự nghiệp cho West Brom. Danh tính cụ thể chưa được công bố.

Theo thông báo của cảnh sát Mijas, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động đáng ngờ tại một cơ sở trong trung tâm thương mại Las Terrazas vào chiều 10/3. Sau quá trình theo dõi, họ chặn một khách hàng và phát hiện người này mang theo cần sa, khai nhận vừa mua tại địa điểm nói trên.

Cảnh sát sau đó khám xét cơ sở này và thu giữ lượng lớn chất cấm, bao gồm 1.170 gram cần sa, 865 gram nhựa hashish cùng một khoản tiền mặt đáng kể. Ngoài ra, nhiều vật dụng phục vụ việc đóng gói và phân phối ma túy cũng bị tịch thu.

Người được xác định là quản lý cơ sở đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến tội phạm về sức khỏe cộng đồng và được bàn giao cho lực lượng Hiến binh Tây Ban Nha.

Hiện chưa rõ cựu cầu thủ nói trên đã ra trình diện trước thẩm phán hay được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Trung tâm thương mại Las Terrazas, nơi diễn ra vụ việc, là địa điểm phổ biến với du khách Anh, với nhiều tiện ích như siêu thị, nhà hàng và phòng gym.

Giới chức địa phương đánh giá cao hoạt động giám sát chủ động của cảnh sát, cho rằng đây là yếu tố giúp phát hiện và xử lý kịp thời vụ việc.

